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LUTO NA MÚSICA Saiba qual foi a causa da morte da cantora Bonnie Tyler, do hit 'Total eclipse of the heart' Artista estava em coma induzido depois de ser internada para uma cirurgia de emergência em Portugal

A cantora Bonnie Tyler, do clássico "Total Eclipse of the Heart", morreu nesta quarta (8), aos 75 anos, em Faro, no sul de Portugal. A artista estava internada desde o dia 30 de abril, após passar por uma cirurgia de emergência para tratar uma perfuração no intestino, mas não resistiu às complicações de seu estado de saúde que se agravou nos últimos dias.

Segundo a nota da família da cantora, Bonnie faleceu inesperadamente como resultado de uma doença da qual estava tratando e afirmaram que em breve irão emitir uma declaração adicional.

A perfuração intestinal é uma emergência médica grave em que ocorre um orifício na parede do intestino, vazando conteúdo fecal e bactérias para o abdômen. É necessário cirurgia de urgência para conter a infecção e evitar sepse.

Quem foi Bonnie Tyler?

Nascida em 8 de junho de 1952, em Skewen, no País de Gales, com o nome de Gaynor Hopkins, ela cresceu em uma família protestante e teve os primeiros contatos com a música cantando em uma capela. Aos 16 anos, deixou a escola para trabalhar em um mercado, mas decidiu perseguir a carreira artística após participar de um concurso de talentos local.

Depois de atuar como backing vocal e integrar bandas da cena galesa, foi descoberta em 1975 pelo empresário Roger Bell. Contratada pela RCA, adotou o nome artístico Bonnie Tyler e lançou seu primeiro álbum, "The World Starts Tonight", em 1977.

No mesmo ano, passou por uma cirurgia para retirar nódulos nas cordas vocais. Durante o período de recuperação, desobedeceu à recomendação médica de repouso absoluto e acabou adquirindo a rouquidão que se transformaria em sua principal marca registrada.

O reconhecimento internacional veio ainda em 1977, com "It's a Heartache", que alcançou o terceiro lugar na Billboard Hot 100 e abriu as portas do mercado americano. Mas foi na década seguinte que Bonnie Tyler alcançou o auge da carreira.

Após assinar com a CBS Columbia, passou a trabalhar com o produtor Jim Steinman, responsável por escrever e produzir "Total Eclipse of the Heart". A canção liderou paradas em diversos países e impulsionou o álbum "Faster Than the Speed of Night", que estreou no topo da parada britânica. Em seguida, ela voltou às listas de sucesso com "Holding Out for a Hero", faixa da trilha sonora de "Footloose", lançada em 1984.

Ao longo da carreira, trabalhou com nomes como George Martin, Elton John e Mike Oldfield. No Brasil, gravou com Fábio Jr. o dueto "Sem Limites pra Sonhar", lançado em 1987 e transformado em um dos maiores sucessos românticos da época.

Mesmo após o auge comercial, Bonnie Tyler continuou gravando e fazendo turnês. Em 2022, realizou sua primeira série de shows no Brasil, com apresentações em Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Dois anos depois, participou da faixa "Together", de David Guetta e Hypaton, que reutiliza o refrão de "Total Eclipse of the Heart" e voltou a levá-la às paradas europeias.

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