bbb 23 Saiba qual foi cada consequência da Prova do Líder do BBB 23 para os brothers eliminados da dinâmica A nona prova foi vencida por Guimê e Ricardo Alface, na manhã desta sexta (10)

Guimê e Ricardo Alface venceram a nona Prova do Líder do BBB 23, na manhã desta sexta-feira (10). Mas antes, os eliminados da disputa precisavam retirar um pergaminho com uma consequência. Vale lembrar que Fred e Domitila não participaram por serem castigados pelo Quarto Branco. E Cezar Black foi vetado da disputa pelo então líder, Fred.

Confira quem pegou qual consequência:

Fora da próxima Prova do Líder: Sarah e Aline foram eliminadas da prova por não conseguirem realizar as tarefas no tempo estipulado. Com isso, retiraram o pergaminho que impede que ambas concorram à próxima liderança.

Xepa: Bruna e Larissa também não conseguiram fazer a tarefa no tempo desejado e foram eliminadas. Após tirarem o pergaminho, tiraram a consequência de ficar na Xepa.

Sem Poder Curinga: Gabriel e Marvvila não conseguiram realizar a tarefa no tempo pedido e deixaram a dinâmica. A consequência do pergaminho que retiraram foi não poder comprar o Poder Curinga da semana.

Fora da Prova do Anjo: Amanda e Cara de Sapato foram desclassificados após a sister esquecer de apertar o botão. Como consequência do pergaminho, não poderão disputar a Prova do Anjo

