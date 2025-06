Saiba qual música de Raul Seixas é a mais tocada no Brasil

A- A+

O Ecad divulgou, nesta quarta-feira, um ranking com as dez músicas de Raul Seixas mais tocadas no Brasil, no último ano em rádio, shows, festas e eventos. E o primeiro lugar surpreende.



Segundo os dados do Ecad, "Cowboy fora-da-lei", parceria com Claudio Roberto, foi a música de Raul mais tocada no último ano. Em segundo lugar, outra surpresa: "Se ainda existe amor". Já "Maluco Beleza", um dos maiores clássicos de Raul, aparece na terceira posição.

"Se ainda existe amor", vale destacar, é uma parceria de Raul com Mauro Motta, da época em que ele trabalhava como produtor. A canção foi gravada por Balthazar, em 1975, e se tornou um clássico da música romântica brasileira.

Entre as regravações, o primeiro lugar ficou com "Medo da chuva", uma das colaborações de Raulzito com Paulo Coelho, que aparece com 72 versões feitas por outros artistas. "Se ainda existe amor" e "Maluco Beleza" repetem a segunda e terceira posições. Confira as listas das músicas mais tocadas e mais gravadas:

As dez músicas de autoria de Raul Seixas mais tocadas no Brasil, no último ano

"Cowboy fora-da-lei" (Cláudio Roberto / Raul Seixas)

Se ainda existe amor (Raul Seixas / Mauro Motta)

Maluco beleza (Cláudio Roberto / Raul Seixas)

Metamorfose ambulante (Raul Seixas)

Gita (Raul Seixas / Paulo Coelho)

Tente outra vez (Raul Seixas / Paulo Coelho / Marcelo Motta)

Medo da chuva (Raul Seixas / Paulo Coelho)

Ainda queima a esperança (Raul Seixas / Mauro Motta)

O dia em que a Terra parou (Cláudio Roberto / Raul Seixas)

Eu nasci há dez mil anos atrás (Raul Seixas / Paulo Coelho)

As cinco músicas de Raul Seixas mais gravadas no país

Medo da chuva (Raul Seixas / Paulo Coelho)

Se ainda existe amor (Raul Seixas / Mauro Motta)

Maluco beleza (Cláudio Roberto / Raul Seixas)

Metamorfose ambulante (Raul Seixas)

Gita (Raul Seixas / Paulo Coelho)

O levantamento feito pela instituição, que é responsável por arrecadar e distribuir os direitos autorais sempre que há uma utilização das canções, aponta que o cantor deixou um legado de 324 obras musicais e possui 409 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva de música no Brasil.

80 anos de Raul Seixas

O cantor e compositor Raul Seixas completaria 80 anos no sábado, dia 28 de junho. Como uma forma de celebrar seu legado artístico, o cantor tem recebido muitas homenagens, que vão desde a série "Raul Seixas: eu sou", Original Globoplay produzida pela O2 Filmes e dirigida por Paulo Morelli, à 100ª apresentação de "Raul Seixas, o musical" e o lançamento de um novo EP, produzido por Rodrigo Suricato.

