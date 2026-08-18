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Curiosidades Saiba qual o verdadeiro nome de Glória Menezes, que morreu aos 91 anos Atriz foi registrada com a junção das sílabas iniciais dos nomes de seus pais, Nilo e Mercedes

Glória Menezes, que morreu nesta terça-feira aos 91 anos, no Rio, gostava de brincar que seu nome real não era exatamente "um nome, mas uma coisa": Nilcedes Soares de Magalhães.

Nilcedes, esclarecia, era a junção das sílabas iniciais dos nomes de seus pais: Nilo e Mercedes.

Resultado: “Tive que trocar. Resolvemos botar Glória, porque Glória é Glória em qualquer idioma. E Menezes, por causa das minhas raízes portuguesas e porque completa 13 letras. Dá sorte", dizia.

E deu mesmo. Glória foi uma das maiores atrizes do teatro, televisão e cinema brasileiros. Só na TV Globo, participou de mais de 40 novelas, a primeira delas em 1967, 'Sangue e Areia'.

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