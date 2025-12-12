A- A+

STREAMING Saiba quando e onde assistir aos episódios do documentário de Taylor Swift, ''The End of an Era'' Série revela o que aconteceu nos bastidores ao longo da turnê da cantora americana

Um ano após o fim da turnê ''The Eras Tour'', Taylor Swift lança o documentário ''The End of an Era'', que mostra os bastidores e o impacto do espetáculo que bateu recordes ao redor do mundo. A produção tem seis episódios e chega ao streaming de forma escalonada, além de ser acompanhada por um novo filme-concerto.

A estreia acontece nesta sexta-feira, 12 de dezembro. Os dois primeiros episódios de ''The End of an Era'' entraram no catálogo do Disney+ às 3h da manhã, no horário de Brasília. No mesmo dia, também fica disponível ''Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show'', filme gravado no último show da turnê, em Vancouver, que inclui pela primeira vez músicas do álbum ''The Tortured Poets Department''.

A série será lançada em blocos semanais. Os episódios três e quatro chegam ao Disney+ no dia 19 de dezembro, enquanto os dois capítulos finais, cinco e seis, ficam disponíveis em 26 de dezembro. Além do streaming, o primeiro episódio do documentário será exibido na TV aberta nos EUA. A ABC transmite o capítulo inicial no dia 12, às 22h (horário de Brasília).

O documentário traz imagens inéditas dos bastidores da turnê, depoimentos de Taylor Swift e de membros da equipe, além de abordar momentos delicados vividos durante a etapa europeia do show. A segunda parte da estreia foca em aspectos mais técnicos e criativos, como coreografias e a inclusão do repertório do álbum lançado em 2024.

''The End of an Era'' é dirigido por Don Argott e Sheena Joyce e marca o encerramento definitivo da era ''Eras Tour'', que se tornou uma das mais bem-sucedidas da história da música pop.

Veja também