Saiba quando estreia o último episódio de "Stranger Things"

Os fãs de "Stranger things" terão uma semana agitada nos feriados de fim de ano. A Netflix lançou na última quinta-feira, 25 de dezembro, a segunda parte da temporada final de “Stranger Things 5” e reservou o desfecho definitivo para a próxima semana — com uma duração que poderá deixar muita gente de frente para a TV na hora da virada do ano.

Quando estreia o capítulo 8 de 'Stranger Things 5'?

A empresa marcou a estreia do 8º episódio da 5ª temporada para a próxima quarta-feira, 31 de dezembro. No Brasil, o episódio vai ao ar a partir das 22h. O horário segue a coordenação global da plataforma, que libera suas produções às 17h no horário do Pacífico. Com as mais de duas horas de duração previstas, quem quiser assistir ao episódio no lançamento vai acabar passando a virada do ano de frente para a TV.





O episódio final funciona como a conclusão de uma estrutura de oito capítulos divididos em três lançamentos sucessivos. A primeira parte da temporada começou a ser exibida no fim de novembro. O segundo bloco, que abrange os episódios cinco, seis e sete, chegou ao catálogo nesta quinta-feira, 25 de dezembro. A escolha do último dia do ano para a despedida definitiva responde a uma estratégia para garantir altos níveis de audiência na véspera de Ano Novo.

Do que trata a temporada final

A trama da quinta temporada situa os protagonistas no outono de 1987. A ação ocorre um ano depois dos acontecimentos trágicos da quarta temporada. Hawkins sofre os efeitos da abertura de fendas espaciais, e os personagens principais permanecem unidos em um único objetivo: localizar e eliminar Vecna. A sinopse oficial indica que o antagonista permanece escondido após os incidentes anteriores.

A situação na cidade mudou de forma drástica. O governo nacional militarizou a região e realiza uma busca intensiva por Eleven. A jovem procura abrigo para proteger sua vida, enquanto a batalha final se aproxima com uma ameaça maior do que qualquer perigo anterior. O grupo precisa atuar de forma totalmente

