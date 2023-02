A- A+

Cinema Saiba quantas cenas pós-créditos tem "Homem Formiga e a Vespa: Quantumania" Cenas extras do lançamento da Marvel desenrola futuro do universo cinematográfico

O mais recente lançamento da Marvel, "Homem Formiga e a Vespa: Quantumania", chegou aos cinemas na última quinta-feira (16), e como de costume, algumas surpresas aguardam os fãs após os créditos. (Cuidado com os spoilers!)

A nova aventura da dupla de heróis tem entre suas principais novidades a introdução do vilão Kang nas telonas, que promete ser a pedra no sapato dos Vingadores nos próximos anos. O longa conta com duas cenas extras, provocando os fãs sobre o que podem esperar no futuro do Universo Marvel.

Entenda as cenas (spoilers abaixo)

A primeira das cenas pós-créditos é um agrado tanto aos fãs dos quadrinhos, quanto do ator Jonathan Majors, que interpreta diferentes versões do antagonista tanto no longa, quanto na série "Loki".

A sequência introduz o "Conselho dos Kangs", uma assembleia que reúne todas as variantes do vilão, destacando algumas das mais conhecidas encarnações do personagem, como Rama Tut, Centurião Escarlate e Immortus.

O trio se preocupa com a ameaça que o universo principal da Marvel representa para os seus planos, e decidem se preparar para um confronto pela manutenção de seu poder. O conselho deve ser a principal força antagonista dos heróis no próximo "Os Vingadores".

Já na segunda cena, um alento para os que sonhavam com o retorno de Loki às telonas. O deus da trapaça (Tom Hiddleston) aparece junto a Mobius (Owen Wilson) em uma palestra apresentada por uma das variantes de Kang, que se esconde na linha do tempo para alterar o curso da história.

A cena destaca o trauma do anti-herói em relação aos eventos do final da primeira temporada da série, e anunciando o retorno do Conquistador.



