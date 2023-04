Saiba quantas cenas pós-créditos tem "Super Mario Bros"; confira as descrições

A- A+

O novo “Super Mario Bros” chega aos cinemas nesta quarta-feira (5), e após pouco mais de 90 minutos de aventuras de Mario, Luigi, Peach e Toad, o longa ainda tem algumas surpresas guardadas para os fãs que ficaram para ver os créditos rolarem até o final.

O filme tem duas cenas pós-créditos, fazendo referência ao destino de personagens queridos da franquia e já preparando terreno para uma possível sequência. Confira abaixo a descrição das cenas, e cuidado com spoilers.

Entenda as cenas (spoilers abaixo)

A primeira cena extra acontece logo após a sequência de encerramento animada. Nela, vemos o vilão Bowser performando novamente seu número musical em declaração à Princesa Peach, apenas para descobrir que ele ainda está minúsculo, e foi posto em uma gaiola no castelo do Reino dos Cogumelos após os eventos do último ato. A fuga de Bowser de sua prisão pode ser um dos enredos abordados em uma possível sequência.

A segunda cena não acontece até que todos os créditos tenham rolado. Nela, voltamos aos esgotos do Brooklyn, ainda repleto de destroços após a batalha final, e encontramos um ovo de Yoshi. As famosas montarias dos jogos da franquia chegaram a dar as caras brevemente durante as viagens de Mario, Peach e Toad, mas o clássico personagem com seu devido destaque deve ficar para o futuro.

