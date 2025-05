A- A+

mc poze Saiba quanto é o cachê do MC Poze do Rodo, funkeiro que foi preso nesta quinta-feira (29) Artista é investigado por apologia ao crime e por envolvimento com o tráfico de drogas

MC Poze do Rodo, nome artístico do cantor Marlon Brandon Coelho Couto, foi preso no fim da madrugada desta quinta-feira (29) por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil do RJ.

Os cordões robustos em ouro 18k — a maior parte deles com o peso de dois quilos — sinalizam o tamanho da fortuna de MC Poze do Rodo. Poze do Rodo estourou em 2019, quando já tinha um cachê de R$ 20 mil por show, o que chegava a somar R$ 240 mil por mês.

Em agosto de 2023, quando a Funarj decidiu cancelar um show do artista dentro do projeto "Fim de tarde", foi revelado que seu cachê seria de R$ 40 mil por um show.

O show teria sido cancelado após a pressão de deputados bolsonaristas e conservadores que integram a Assembleia Legislativa do Rio.

Os parlamentares argumentaram que Poze faz apologia ao crime organizado em suas músicas e que haveria uma contradição na sua contratação por um órgão do estado.

