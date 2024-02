A- A+

LUTA Saiba quanto Nego do Borel e MC Gui ganharam com luta de boxe Cantores se enfrentaram no Fight Music Show 4, em São Paulo

Duas figuras famosas do mundo do funk se encontraram no ringue no último sábado (24). Em vez dos habituais microfones, Nego do Borel do MC Gui usaram luvas de boxe e se enfrentaram em luta que abriu o grande confronto daquela noite: Popó x Bambam.

Depois de uma semana de provocações e troca de farpas, o cantor paulistano levou a melhor e venceu o carioca no terceiro round após nocaute técnico. A luta não durou muito, mas foi o suficiente para engordar a conta dos dois artistas.

Segundo o colunista Leo Dias, MC Gui faturou R$ 2 milhões naquela noite. O valor incluiu o prêmio e o patrocínio. Nego do Borel, por sua vez, ganhou R$ 1,2 milhão.

Além de Popó, Bambam, MC Gui e Nego do Borel, o Fight Music Show 4, que aconteceu no Vibra, em São Paulo, também teve a luta entre a nutricionista Emilene Juarez, esposa de Popó, e a ex-panicat Fernanda Lacerda, conhecida como Mendigata. Juarez venceu o confronto.

