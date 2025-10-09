Saiba quanto o húngaro László Krasznahorkai ganhou em dinheiro pelo prêmio Nobel de Literatura

A- A+

Ao vencer o Nobel de Literatura nesta quinta-feira (9), o húngaro László Krasznahorkai embolsou uma quantia em dinheiro significativa dada pela Academia Sueca, organizadora do prêmio. Roteirista e escritor, escolhido "por sua obra poderosa e visionária que, em meio ao terror apocalíptico, reafirma o poder da arte", Krasznahorkai é o autor do romance "Sátántangó".

Qual é o prêmio em dinheiro do ganhador do Nobel de Literatura?

Segundo a agência de notícias AFP, o vencedor do Nobel de Literatura deste ano receberá um cheque de 11 milhões de coroas suecas, o equivalente a R$ 5,3 milhões. Krasznahorkai receberá sua distinção das mãos do rei Carl XVI Gustaf da Suécia em 10 de dezembro, aniversário da morte, em 1896, do cientista e criador do prêmio Alfred Nobel.

Krasznahorkai já havia vencido o Man Booker Prize em 2015. A ensaísta americana Susan Sontag definiu o escritor húngaro como um "mestre do apocalipse." Também roteirista, Krasznahorkai é frequente colaborador do cineasta Béla Tarr, seu conterrâneo. Com ele, adaptou para o cinema em 1994 o seu romance mais conhecido, "Sátántangó" , publicado no Brasil pela Companhia das Letras.

Bob Dylan demorou pra receber cheque

Quando venceu o Nobel de Literatura de 2016, o cantor e compositor Bob Dylan demorou para receber o prêmio em dinheiro. Isto se deu pois Dylan precisava apresentar um discurso de aceitação à Academia Sueca para ter direito ao valor de 8 milhões de coroas suecas (cerca de R$ 3 milhões), o montante dado ao vencedor na época. A academia acabou dando um prazo até junho de 2017 e, após oito meses do anúncio do prêmio, Dylan enviou um discurso gravado em áudio para receber o valor.

