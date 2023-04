Saiba quanto o universo 'Harry Potter' já lucrou desde o lançamento do primeiro livro

A- A+

Ao que tudo indica, a nova série sobre "Harry Potter" que está sendo produzida para a Max vai elevar ainda mais os lucros que já foram faturados com o universo do bruxinho desde que ele apareceu pela primeira vez no livro "Harry Potter e a pedra filosofal", de J. K. Rowling.

Os sete livros que a britânica criou são ponto de partida para um gama de produtos que vão desde projetos audiovisuais a parque de diversão, passando por games e produtos licenciados que, somados, já renderam bilhões mundo afora.

Maior best-seller

Segundo a editora americana Scholastic Corp., a série de livros de J K Rowling vendeu 600 milhões de cópias em 85 idiomas ao longo de 25 anos, tornando-se o maior best-seller de todos os tempos. Até 2016, um levantamento divulgado na imprensa americana apontou que os livros renderam mais de US$ 7 bilhões.

Adaptações para o cinema

Os oito filmes baseados na série geraram um retorno de US$ 7,7 bilhões, de acordo com o Box Office Mojo. De todos, o que mais arrecadou foi o último, "Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2", que embolsou US$ 1,332 bilhão.

Game para PS4

Até março, o jogo de RPG "Harry Potter Legacy", que foi lançado um mês antes para PS4, havia vendido 12 milhões de cópias, faturando US$ 850 milhões. Em entrevista ao The New York Times, um especialista do setor disse que o novo game poderia alcançar o mesmo patamar de títulos de sucesso como "Call of Duty" e "Grand Theft Auto".

Produtos licenciados

Até 2016, produtos licenciados que exploravam a imagem de Harry Potter haviam faturado mais de US$ 7 bilhões no mundo todo. Empresas de diversos setores, como Coca-Cola, Johnson e Johnson e Fossil, entre muitas outras, já venderam produtos que remetiam ao universo do personagem.

