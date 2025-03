Saiba quem é a artista por trás do retrato que Donald Trump odeia

A- A+

Uma artista relativamente desconhecida que mora no Colorado foi recentemente colocada sob os holofotes quando o presidente Donald Trump criticou seu trabalho, um retrato dele que estava pendurado no Capitólio do estado há cerca de cinco anos. A pintura a óleo, de Sarah Boardman, retrata o presidente com feições suavizadas em um terno escuro e gravata vermelha. Nas redes sociais, Trump disse que esse é "realmente a pior" e que havia sido "distorcido propositalmente".

"De qualquer forma, eu preferiria não ter uma foto do que ter esta, mas muitas pessoas do Colorado ligaram e escreveram para reclamar", ele escreveu no domingo. "Na verdade, eles estão realmente bravos com isso!"

Um dia depois, a Assembleia Geral do Colorado, que é controlada por democratas, removeu o retrato que estava pendurado na Galeria dos Presidentes na rotunda do edifício. Boardman, que venceu um concurso nacional para pintar os retratos do presidente Barack Obama e Trump no Capitólio do estado, não respondeu a um pedido de comentário.





Ela não falou publicamente desde que o retrato foi removido, mas meses antes de ser revelado, disse ao "Colorado Times Recorder" que havia escolhido uma foto de referência que mostrava Trump com uma expressão "séria, não confrontacional, pensativa". Aqui está o que sabemos sobre Boardman e aquele retrato presidencial.

Qual é a formação artística de Boardman?

Boardman nasceu na Inglaterra e começou a estudar pintura há 40 anos na Alemanha com um mestre pintor, de acordo com seu site. Ela passou mais de quatro anos aprendendo e praticando técnicas usadas por antigos mestres pintores, um termo amplamente usado para descrever artistas proeminentes que trabalharam entre 1300 e 1800. Antes de começar a pintar, ela trabalhou em viagens aéreas e negócios.

O que Boardman pinta?

Os retratos de Boardman, que compõem a maior parte de seu trabalho, são variados, mas todos usam uma combinação de realismo e aspectos pictóricos. Ela pinta pessoas comuns em poses graciosas ou contemplativas, autoridades públicas e militares e uma variedade de cães. De acordo com seu site, ela fica intrigada com a "profundidade" encontrada em seus temas e é desafiada a capturar a "personalidade, caráter e alma" em cada um.

O que Boardman disse sobre seu retrato de Trump?

Em conversas com o "Times Recorder" em 2018 e 2019, Boardman disse que seus sentimentos pessoais sobre Trump não afetaram seu trabalho. "Quaisquer sentimentos pessoais sobre qualquer assunto não são relevantes e são deixados de fora do estúdio, de acordo com meu treinamento para 'deixar essas emoções na porta'", disse ela.

Ela disse então que os protestos e a indignação sobre seu retrato de Obama eram por causa de como as pessoas se sentiam sobre o político, não a arte em si, e que ela esperava o mesmo do retrato de Trump.

Boardman explicou que o comentário mais favorável que ela recebeu na época foi em referência à expressão neutra de Trump e como isso agradaria a todos. "Um retrato não é uma declaração política, mas uma representação de um ser humano", disse ela.

Os presidentes anteriores odiaram seus retratos?

O presidente Theodore Roosevelt não gostou de seu primeiro retrato presidencial, que foi pintado pelo artista francês Théobald Chartran no início dos anos 1900 e mais tarde ficou conhecido como "o gato miando". Roosevelt eventualmente contratou John Singer Sargent para pintar seu retrato oficial.

O presidente Lyndon B. Johnson recusou o retrato oficial encomendado de si mesmo por Peter Hurd, chamando-o de "a coisa mais feia que já vi". Hurd chamou o comentário de "muito rude".

Qual foi a resposta às críticas de Trump?

Embora Trump tenha dito que o retrato de Obama feito por Boardman era muito melhor e especulado que a artista "havia perdido seu talento à medida que envelhecia", a resposta de autoridades e do público foi mista. Apoiadores e críticos se aglomeraram na página profissional de Boardman no Facebook, onde parte de sua arte é exibida, para compartilhar suas opiniões.

Um porta-voz do governador Jared Polis do Colorado disse à 9News, uma estação de televisão local, em uma declaração na segunda-feira que o gabinete do governador ficou surpreso, mas agradecido pela atenção do presidente à obra de arte.

“Estamos sempre procurando qualquer oportunidade para melhorar a experiência dos nossos visitantes e esperamos que toda essa atenção atraia ainda mais turistas para a área de Denver”, disse ele.

