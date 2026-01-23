A- A+

Curiosidade Saiba quem é a ex-BBB que participou do filme "O Agente Secreto" Confinada do BBB 15 fez uma ponta no premiado filme pernambucano que concorrerá ao Oscar em quatro categorias

O cinema, o reality e a vida real se atravessaram. Que as indicações do filme "O Agente Secreto" ao Oscar são o assunto do momento, isso não se discute. Mas você sabia que teve até Ex-BBB no elenco do premiado longa pernambucano?

A recifense Mariza Moreira, ex-participante do BBB 15, fez uma ponta no filme "O Agente Secreto" e se tornou, assim, a primeira ex-BBB a participar de um filme brasileiro indicado ao Oscar. O longa foi indicado em quatro categorias, nesta quinta (22), e disputará a estatueta de Melhor Filme, Melhor Elenco, Melhor Filme Internacional e Melhor Ator para Wagner Moura.



Mariza Moreira chegou ao top 10 da edição do BBB 15, eliminada em nono lugar. A edição foi vencida por Cézar Lima.



Sobre a cena

A Ex-BBB faz uma aparição marcante no filme, na cena em que é possuída após assistir a um thriller de terror no Cinema São Luiz. Nos créditos, Mariza aparece como "a mulher possuída".



Na cena, ela tem uma reação intensa ao ver uma sessão de "A Profecia" na projeção do Sr. Alexandre, sogro de Marcelo (Wagner Moura). As cenas foram gravadas no interior do Cinema São Luiz, no Recife, com a presença do ator baiano.

Ao Gshow, a professora de artes e artesã compartilhou sua história de vida. Ela contou que decidiu ser atriz após participar de uma oficina de atuação com o preparador do elenco Leonardo Lacca (que assina a preparação de elenco do filme pernambucano).











Seis meses depois, os participantes da oficina foram convidados para fazer figuração no longa, mas Mariza recebeu um convite especial para a cena do Cinema São Luiz.

Ela contou, ainda, que Lacca apresentou vídeos na oficina para o Kleber, que a convidou pessoalmente para atuar em"O Agente Secreto"..

"Sou uma pessoa muito irreverente, muito espontânea, faço piada com tudo. Aí é muito fácil me chamar de doida. (...) E é curioso que, enquanto gravava a cena, eu pensei num momento: 'Vai ver a doida em Cannes", disse na entrevista ao Gshow.

Ela também divulgou que participa de mais dois filmes que devem chegar para o público este ano, "Rio", filme de Hilton Lacerda e Wislan Esmeraldo, e "A Margem do Rio", dirigido por Enock Carvalho e Matheus Farias.



