BBB23 Saiba quem é a sister mexicana, nova participante do BBB23 Modelo de 31 anos deve entrar no reality brasileiro nesta quarta-feira (15)

Se ela vem para causar, ainda não dá para saber. Mas se causar, não vai ser surpresa, tendo em vista o histórico que carrega pelos realities em que passou.



Trata-se da modelo Dania Mendez, 31, a mais nova sister do Big Brother Brasil que deve entrar na casa nesta quarta-feira (15).

A mexicana foi a escolhida para fazer o itercâmbio entre os realities La Casa de Los Famosos e o BBB23 - que já embarcou a jogadora de vôlei Key Alves para o 'programa de lá'. A brasileira foi a última eliminada da versão verde e amarela. Já Dania segue no reality do México e só deu uma 'saidinha' para desembarcar por aqui.







Dania chega ao BBB23 e vai direto para o VIP. Além disso ela terá participação importante com o Poder Curinga, influenciando o décimo paredão da casa.



Quem é Dania Mendez

De Jalisco, no México, Dania acumula 3 milhões de seguidores no Instagram e outros 4 milhões no TikTok. Além do La Casa dos Famosos, a modelo já participou do reality Acapulco Shore (MTV).



Conhecida por ser protagonista em tretas nos realities, Dania se destacou em uma delas, no programa da MTV, quando jogou uma garrada de água em uma participante.

De acordo com a descrição da sister, publicada no Instagram do BBB23, ela se considera "competitiva, explosiva e espontânea".



Outra curiosidade sobre a modelor mexicana remete à sua participação em um clipe de "Más de la Una", de Maluma.

