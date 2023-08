Saiba quem é Agustin Fernandez, o maquiador de Michelle Bolsonaro

A- A+

Michelle Bolsonaro se envolveu em uma discussão, nesta sexta-feira, em um restaurante em Brasília, ao ser questionada sobre o paradeiro das joias sauditas.



O vídeo mostra a ex-primeira-dama ao lado de Agustin Fernandez, maquiador e seu amigo pessoal, que se aproxima de mesa e responde a pergunta a quem grava a cena. As imagens foram divulgadas pelo blog de Andreia Sadi, do G1. Nesta sexta-feira, a Polícia Federal deflagrou operação sobre a suposta tentativa de vender ilegalmente as joias dadas ao governo por delegações estrangeira.

O maquiador uruguaio Agustin Fernandez veio para o Brasil em 2011. Seu primeiro destino no país foi Florianópolis. Tem 4,8 milhões de seguidores em seu Instagram, uma linha própria de maquiagem, dá cursos, vende seus produtos em uma loja virtual, a Loja do Divo, e já escreveu um livro, "Empresário de sucesso", em que conta sua trajetória profissional.

Agustin é maquiador de Michelle já há algum tempo. Ela conheceu o trabalho dele pelo Instagram. Como ele mesmo já falou em seu perfil, acabaram ficando amigos. Certa vez, ele disse que Bolsonaro o adotou "como um filho". Em julho, quando o presidente esteve internado por conta de uma obstrução intestinal, recebeu a visita de Agustin, presença recorrente em cerimônias oficiais do governo e em festas organizadas pela família Bolsonaro.



No Brasil, o maquiador ficou conhecido após um trabalho voluntário junto a pacientes oncológicas. Na ocasião, Flávia Flores, blogueira e autora do livro "Quimioterapia e beleza", postou nas redes sociais um vídeo em que ele a ensina a corrigir olheiras e colar cílios no período de quimioterapia.

Agustin e Michelle se encontraram pela primeira vez numa visita ao Hospital de Barretos, onde ele ministrou curso de automaquiagem para pacientes com câncer. Dias após sua festa de 30 anos, Agustin postou uma foto de um prato de miojo com a localização: Palácio da Alvorada.

Depor na PF

A Polícia Federal irá intimar Michelle Bolsonaro a prestar depoimento na investigação sobre um esquema de venda de bens dados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em viagens oficiais. O nome da ex-primeira-dama aparece em troca de mensagens reveladas no inquérito, que culminou no cumprimento de mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira, no Rio, em São Paulo e em Brasília.

Na decisão que determinou as medidas, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), cita uma mensagem enviada pelo coronel Marcelo Câmara, assessor de Bolsonaro, ao tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do mandatário.

