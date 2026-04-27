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PERNAMBUCO Saiba quem é Anderson Neiff, o "Rei do brega funk" baleado em São Paulo Cantor pernambucano de 24 anos foi atingido com tiros e Polícia Civil investiga o caso

Conhecido como "Rei do brega funk", Anderson Neiff, de 24 anos, foi baleado no ombro na manhã de domingo (26) em um ataque a tiros na Avenida Nove de Julho, na Zona Oeste de São Paulo.

Segundo informações da Polícia Militar, o artista estava em uma van com integrantes do seu grupo musical, quando suspeitos em motos se aproximaram e atiraram. Eles fugiram e Neiff foi encaminhado ao Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. Ele tinha acabado de sair de um show em Santo Amaro e estava voltando para o hotel onde estava hospedado.





Anderson Neiff — Foto: Reprodução

Natural de Recife, em Pernambuco, o cantor e dançarino viralizou nas redes sociais, onde também atua como influenciador, por seus vídeos de dança e humor, além de músicas que misturam elementos do funk, trap e brega.







Famoso por sucessos como "Tua Ex É Uma Delícia", "Tira a Roupa", "Gostosa Não Chora" e "Prometeu Tudo, Entregou Nada", e por virais no TikTok, ele soma 2,7 milhões de ouvintes mensais no Spotify. No Instagram, tem mais de 11 milhões de seguidores. Também produtor e empresário, Neiff entrou no top 5 maiores artistas do Brasil no TikTok, em 2024.

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