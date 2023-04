A- A+

CELEBRIDADES Saiba quem é André Lamoglia, ator visto em clima de romance com Jade Picon Destaque no elenco da série espanhola "Elite", galã de 25 anos já se envolveu com outras famosas, como Anitta e Rafaella, irmã de Neymar

Jade Picon, de 21 anos, foi flagrada em clima de romance com André Lamoglia, de 25, ator da série "Elite". Os dois aproveitaram juntos a festa Seu Vidal, no último domingo (9), na Zona Portuária do Rio de Janeiro. Enquanto curtiam o evento, a atriz da novela "Travessia" e o jovem carioca trocaram beijos e carinhos, segundo a revista "Quem".

Apesar de não ser tão conhecido por trabalhos no Brasil, o ator faz sucesso como o personagem Iván Carvalho, filho de um jogador de futebol português na série da Netflix, e é famoso pelas cenas sensuais que protagoniza. A fama não se restringe à ficção. É que o ator já se envolveu com outras famosas além de Jade, como Anitta, Rafaella Santos, irmã de Neymar, e a atriz Giullia Buscacio.

Onde André Lamoglia nasceu?

André Lamoglia é carioca. O ator nasceu na cidade do Rio de Janeiro, no dia 4 de agosto de 1997. Participou de novelas, séries e filmes brasileiros antes de lançar carreira internacional.

Onde o ator mora?

O jovem já morou nos Estados Unidos e estudou na Argentina, onde atuou na série "Bia". Atualmente, ele vive em Madri enquanto grava "Elite", mas já disse em entrevistas que sente falta do Rio de Janeiro.

Onde André estudou?

O ator estudou atuação nos Estados Unidos e é rosto de campanhas da marca de luxo Bulgari. Ele iniciou sua carreira em 2014, no Tablado, escola de artes cênicas no Rio de Janeiro. No ano seguinte, integrou o elenco do espetáculo “Cinderela”, interpretando o co-protagonista da trama.

Como o ator aprendeu espanhol?

Ele aprendeu espanhol num curso intensivo para participar da série "Bia", produzida na Argentina, em 2020. Mas, ainda em 2018, ele também se dedicou integralmente aos estudos de inglês e acting em Los Angeles, Califórnia.

Quais papéis interpretou no Brasil?

Em 2015 foi protagonista na peça "Cinderela", de José Wilker. No ano seguinte, teve o seu primeiro trabalho na televisão, participando três episódios da segunda temporada da série "Segredos de Justiça".

Em 2017, teve seu primeiro papel de destaque como protagonista da série "Juacas", sucesso do Disney Channel, onde dava vida ao surfista Rafa Smor. A produção abriu portas para que ele participasse de outros trabalhos, como as séries "1 Contra Todos" e "Detetives do Prédio Azul" e a novela "Rock story".

André participou do filme "De novo, não" (2018) e "Eu sou mais eu" (2019), este último ao lado da youtuber Kéfera Buchmann.

Seu papel na série "Elite"?

Em 2022, André foi selecionado para integrar o elenco de "Elite", algo que catapultou sua carreira. Ele é o único brasileiro na trama e interpreta Iván Carvalho, o filho brasileiro de um jogador de futebol português. O personagem é homossexual e vive um romance com Patrick Blanco, interpretado por Manu Rios. Suas cenas são carregadas de sensualidade, fazendo com que André começasse a ser considerado um símbolo sexual e arrastando uma legião de fãs.

Quais prêmios ganhou?

André Lamoglia recebeu o troféu de Melhor Ator Jovem do ano no festival OFF Saravejo, na Bósnia, por seu trabalho em "Elite". Também foi indicado em duas categorias da 5ª edição dos Prêmios MTV Miaw: From Brasil! e Maratonei por vc.

