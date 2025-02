A- A+

famosos Saiba quem é Angel Ferreira, ex de Camila Pitanga que assumiu nome neutro Ator de novelas como "O outro lado do paraíso" (2017) e "Terra e paixão" (2023) está vivendo na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, em nova fase de sua vida

Entre as mudanças recentes realizadas por Angel Ferreira, de 37 anos, estão a troca de endereço e a escolha de seu novo próprio nome.

Antes conhecido como Igor Angelkorte, o ator, que integrou o elenco de novelas como “O outro lado do paraíso” (2017) e “Terra e paixão” (2023), anunciou a adoção de um novo nome no fim do ano passado.

Agora, buscando uma maior conexão espiritual, ele se mudou do Rio de Janeiro para a Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

Em uma reflexão publicada nas redes sociais, ele refletiu sobre os novos ares e espaço, com cachoeira próxima a sua casa:

“Quem nos ensinou que é preciso estar insatisfeito com a vida para se mover, para produzir, realizar e prosperar, é também infeliz. Uma lógica onde ninguém ganha, nem quem tá sentado no acúmulo do dinheiro, porque também nas suas intimidades sem saúde mental e dependentes da indústria farmacêutica... Me movo por estar em paz, não preciso engolir a loucura do mundo, pra achar que viver é necessariamente uma ausência que precisa receber um jeito”, disse.



Recentemente, Angel tem vivido uma fase de mudanças: a troca de nome ocorreu ainda em dezembro de 2024.

“Comecei a brincar com meu nome e a pensar que algo em mim morreu nos últimos anos, como uma lagarta que passa pela crisálida e se torna uma borboleta”, declarou em entrevista ao site Heloisa Tolipan.

A decisão, segundo Angel, representa um marco em seu processo de transformação pessoal. Na entrevista, ele explicou:

"Fui experimentando outros heterônimos e brincando de assinar de outras formas. Comecei a brincar com meu nome e a, de novo, pensar que tem alguma coisa que morreu em mim nos últimos anos, algum estado de ser. Como uma lagarta que passa pela crisálida e se torna uma borboleta e já não se chama mais lagarta. Fui me desidentificando com o nome, inclusive com Igor, que é algo muito demarcado no gênero masculino."

Quem é Angel Ferreira?

Formado pela Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), Angel começou sua trajetória na televisão em 2010, com uma participação em "Araguaia", da TV Globo.

Desde então, acumulou papéis de destaque em novelas como "Além do horizonte" (2013), "Babilônia" (2015) e "O outro lado do Paraíso" (2017).

Porém, foi em "Terra e paixão" (2023) que ele conquistou de vez os holofotes.

A mudança de nome também coincidiu com outro momento de virada: o desabafo sobre a baixa audiência de seu monólogo "Sidarta", que viralizou nas redes sociais e impulsionou o público a lotar as sessões no Teatro Ipanema, no Rio de Janeiro.

A temporada carioca da peça encerrou no último domingo, com sessões cheias.

Angel Ferreira não teme os riscos dessa transformação para sua carreira:

"Tem um risco, mas eu não tomo decisões fundamentais na minha vida com base no retorno financeiro. O fundamental é realmente ter um nome que me lembra que eu posso ser muitas coisas. A possibilidade de mudança pertence a todos nós, e é assim que a gente pode mudar, inclusive o nosso nome. Fico curioso de ver o que essa mudança pode trazer para minha carreira".

Além de sua atuação na TV, Angel Ferreira também se destacou no cinema com filmes como "Mormaço" e "Todo amor", e no teatro.

Sua vida pessoal, no entanto, também chamou a atenção do público. O ator manteve relacionamentos com as atrizes Aline Fanju e Camila Pitanga, com quem viveu junto e namorou até 2017.

A escolha de adotar um novo nome, segundo ele, é reflexo de um momento de profunda conexão consigo mesmo, mas também de desprendimento de rótulos e expectativas.

Mais do que uma mudança estética, trata-se de um gesto simbólico, uma reafirmação de sua liberdade criativa e identidade.

