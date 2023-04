Saiba quem é Ashten G., sósia de Kim Kardashian que morreu após cirurgia

A- A+

Christina Ashten Gourkani talvez não fosse tão conhecida quanto a socialite Kim Kardashian é. Ashten G., como era conhecida, tinha 34 anos e atingiu o status de quase celebridade por causa da semelhança com a ex de Kayne West.



Nas redes sociais, ela divulgava sua vida pessoal e conteúdos que produzia para a plataforma OnlyFans. A modelo morreu, nessa quarta-feira (26), quando se recuperava de uma cirurgia plástica na Califórnia, nos Estados Unidos.

Nas redes, Ashten G gostava de mostrar as viagens que fazia para destinos dos mais variados. Nas fotos publicadas, a modelo aparece em destinos como Mykonos, na Grécia, e Cabo San Lucas, no México. “Há sempre um lado selvagem em um rosto inocente”, escreveu em um dos posts.



Ashten também aparece assistindo um jogo da Copa do Mundo, no ano passado em Doha, no Qatar.

“É com profunda tristeza e coração partido que temos que compartilhar a morte mais devastadora, infeliz e inesperada de nossa linda e amada filha e irmã Christina Ashten Gourkani”, escreveu a família da influenciadora. Os parentes agora tentam arrecadar fundos para o funeral dela, marcado para a quinta-feira da próxima semana, 4 de maio.

Os familiares têm, inclusive, usado as próprias redes sociais de Ashten para a "vaquinha" online de US$ 40 mil. Só no Instagram, a influenciadora acumulava 618 mil seguidores. Com a atual cotação do dólar, no Brasil, o valor da cerimônia equivale a mais de R$ 202 mil. A oito dias da data de encerramento da campanha, eles receberam 35 doações e embolsaram US$ 3.540 (R$ 17,8 mil).

“Espírito livre carinhoso e amoroso que sempre teve tempo para trazer um sorriso ao rosto de qualquer pessoa com quem ela cruzou.” Foi dessa forma que a família descreveu Ashten G, segundo o jornal New York Post.

