luto Saiba quem é Babi Cruz, viúva de Arlindo Ícone do samba morreu nesta sexta após anos enfrentando sequelas de AVC

Ícone do samba, o cantor Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira, após anos enfrentando as sequelas de um AVC sofrido em 2017. Aos 66 anos, o sambista estava internado desde 25 de março e enfrentava agora uma bactéria resistente, além de não responder mais a estímulos como fazia anteriormente.

Babi conheceu Arlindo Cruz aos 14 anos, quando ela já era uma estrela do samba. Foi então que ouviu do cantor, pela primeira vez, que ele queria viver com ela 'para o resto da vida'."

"No cenário do carnaval carioca, eu sempre fui a Babi porta-bandeira, e não a Babi Cruz. A Babi que criou vários critérios para as escolas de samba. O Arlindo era o namorado da Babi. Não era a Babi que era a namorada do Arlindo", contou a empresária e produtora, de 54 anos.

Ela viveu quatro décadas ao lado do sambista, entre momentos de alegrias e dores: enfrentou um aborto aos 15, experimentou cocaína após descobrir o vício de Arlindo, compôs samba com o cantor e superou um caso extraconjugal do marido, que, desde março de 2017, vivia limitado por conta de um AVC hemorrágico.

Em julho, quando lançou um livro, Babi explicou a decisão de se expor e a necessidade de seguir a vida, como bem diz o famoso samba de Arlindo Cruz: "O show tem que continuar".

“Sou uma mulher muito transparente. E essa solidão é o que me condenava. Não foi a falta de sexo que me fez pensar num novo relacionamento. Foi a solidão. Eu passei a minha vida inteira casada, com meu marido do meu lado, entre idas e vindas, aos trancos e barrancos, como qualquer relacionamento, e essa solidão foi o que somou para que eu pudesse abrir meu coração para ter um relacionamento. A gente só tem essa vida", contou na ocasião.

Apesar de relatos de brigas entre o casal, os dois estavam felizes e unidos quando Arlindo sofreu um AVC. "Tivemos uma noite anterior de amor muito sublime. Fizemos um amor lindo que ficou na minha memória", relembra.

O último encontro íntimo com o marido aconteceu em dezembro de 2017, no hospital, quando Babi conta que teve um orgasmo. "Meti a mão na fralda e, pela felicidade dos meus netos, ele tava todo gozado. Sem nos tocar", detalhou ela na biografia.

Babi, agora, diz querer manter o legado do marido. Ela já trabalha em um documentário e um filme de ficção sobre a trajetória de Arlindo para 2026, além de um novo musical sobre ele.

