Saiba quem é Ceceu, o filho de Alceu Valença

Filho do cantor e compositor Alceu Valença, Ceceu Valença nasceu em Recife no dia 08 de junho. Ator, instrumentista e cantor, morou na Bahia durante a adolescência onde montou uma banda chamada Curto-Circuito.

Além do curso de teatro no Tablado formou-se em artes cênicas na Casa das Artesde Laranjeiras - CAL no Rio de janeiro. Ceceu fez turnês pela Europa como baterista do pai e fez parte da banda por 12 anos. Já se apresentou como ator no filme a "Luneta do Tempo", esteve em cartaz coma peça "Dê Uma Chance para o Amor". A peça ficou em cartaz por 4 meses noteatro Barra shopping/PJ.

Depois de enveredar pela carreira de ator, resolveu seguir a veia artística da família na área musical e atualmente lança seus próprios trabalhos como cantor. O autor lançou o single "Doce Menina". A música, que é uma composição inédita de Heberth Azzul, está disponível em todas as plataformas digitais com mais de 300 mil visualizações.

Além disso, ele tem um disco chamado "Em Noite de São João", que traz a interpretação de grandes músicas nordestinas como "Xote das meninas", "Esperando na janela", entre outras, com uma roupagem moderna, sem perder a essência tradicional da música nordestina.

