Saiba quem é Chico Veiga, o novo affair de Luísa Sonza

Por meio de suas redes sociais, a cantora Luísa Sonza sugeriu que está se relacionando com o influenciador digital Chico Veiga, também conhecido como Chico Moedas. Amizade colorida? Namoro? Luísa não deixou claro. "Único e exclusivamente meu", foi apenas o que disse a gaúcha de 24 anos, em um post no Instagram.

Chico Moedas é carioca, tem 27 anos e ficou famoso na internet ao aparecer como colaborador em vídeos do youtuber Casimiro, de quem é amigo. Ele pode ser visto em várias participações ao lado do influencer e streamer Cazé, principalmente nos "reacts" de tours por casas luxuosas no Brasil.



O rapaz chamou a atenção de Luísa Sonza depois de aparecer no podcast "Match — O papo", apresentado pela atriz e comediante Valentina Bandeira. "Gente, quem é ele?", comentou a cantora, à época. Mais tarde, o influenciador escreveu, numa publicação da moça: "Pô, covardia" (Chico já havia relatado que usa a frase para iniciar flertes).







Solteiro há três anos, Chico entrou no mercado de criptomoedas depois de largar os cursos de Administração e Cinema. O jovem investiu o dinheiro do pai em bitcoins, com o aval dele. "Não faço nada. Sou um desastre acadêmico. Tentei fazer algumas faculdades, mas não deu certo", contou ele, no podcast "Match — O papo".



"Houve um trabalho de convencimento (para o meu pai deixar eu investir o dinheiro dele em criptomoedas). Investi o dinheiro inteiro. Meu pai era mais radical do que eu. Meu coroa não gostava de investir. E aí comecei um processo de convencimento para arrancar aquele dinheiro de lá (do banco) e investir", explicou. "Não gosto muito de trabalhar. Trabalho, para mim, é desagradável", afirmou, aos risos.



Apesar de ser bem-sucedido no investimento, ele não recomenda a ninguém a incursão pelo ramo. "É melhor evitar. As últimas pessoas para quem ensinei (a investir), todas perderam dinheiro", contou.

