Saiba quem é Duda Mehdef, apontada como pivô da separação de MC Cabelinho e Bella Campos

A separação de MC Cabelinho e Bella Campos, que repercutiu bastante nas redes sociais, tem um pivô com nome e sobrenome: Duda Mehdef. O músico teria se encontrado com a influenciadora às escondidas em um hotel em Belo Horizonte, o que pôs fim no seu relacionamento com a atriz.

Quem é Duda Mehdef?

Maria Eduarda Mehdef tem 23 anos e mais de 300 mil seguidores no Instagram, rede na qual costuma postar fotos de viagens e do seu dia a dia. É estudante de direito, mora em Belo Horizonte e é torcedora do Atlético-MG.

Ela cursa Direito em uma universidade privada, mora em Belo Horizonte e é torcedora do Atlético-MG. Entre 2021 e agosto de 2023, Duda passou por alguns estágios na área do Direito, incluindo um dentro de um escritório famoso que costuma defender celebridades.

No domingo, diante das especulações, a jovem se pronunciou:

"Sobre toda a polêmica, sou fã do Vitor desde 2016, conheci ele em 2018 e a gente começou a se envolver nas vezes que ele vinha a Belo Horizonte. Aconteceram algumas brigas por conta de amigos dele que eu acabei ficando e ele descobriu... E aí deu umas tretinhas. Nossa relação já é meio conturbada desde sempre. Eu vi ele ontem, sim. Fui lá no hotel, sim. Ele me falou que não está namorando. Se é verdade ou não, eu não sei."

