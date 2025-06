Saiba quem é Eduarda Porto, namorada da atriz Fernanda Souza desde 2022

A- A+

Fernanda Souza foi vista caminhando com a namorada, Eduarda Porto, na orla da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (18), dia em que completou 41 anos.

Thiaguinho, que foi casado com a atriz de 2015 a 2019, a homenageou no Instagram pelo aniversário. "E hoje é dia de celebrar sua vida, Fernanda. Muita saúde, paz, alegria, amor e tudo de melhor que meu coração tem pra te desejar! Que você siga sendo essa luz pra todos nós que te rodeamos e te amamos! Deus abençoe demais sua vida e nossa parceria eterna! Conte comigo pra sempre! Feliz aniversário!", escreveu ele.

Quem é Eduarda Porto?

Eduarda Porto, conhecida como Duda, tem 38 anos e foi casada por seis anos com o diretor de cinema Rapha Vieira, que fez os filmes "Dores de Amores", "Love Film Festival", "Meu nome é Dindi", entre outros. Ele é filho da atriz Maria Zilda e do diretor Roberto Talma, morto em 2015. Também foi diretor do programa "Vai Fernandinha", que ela apresentou no Multishow, em 2016.

Fernanda e Eduarda são amigas há anos e se conheceram através do ator Bruno De Luca, que postou nos stories que foi o cupido do casal. "Orgulho máximo das minhas melhores amigas terem se transformado em um lindo casal! Amo vocês", declarou.

Nos últimos anos, é possível encontrar inúmeras fotos de Eduarda no perfil de Fernanda no Instagram, muitas vezes em posts acompanhados de uma declaração de amizade. Em 2015, Fernanda postou: "Sabe aquela amizade que vc cresce junto? Aprende, erra, respeita, aceita, não cobra e ama sem limites??? Ela faz parte do meu seleto grupo de amigos assim...!!! Quem não tem uma amiga dessas pra chamar de sua né?"

Eduarda possui um perfil privado no Instagram com poucos seguidores, entre eles alguns famosos como Tatá Werneck, o músico Lucas Lima, ex-marido da cantora Sandy, e De Luca. Por sinal, Eduarda também é grande amiga de Sandy. Em 2016, Fernandinha brincou com o fato de Duda ser "diferenciada" por ser melhor amiga de Sandy e Mili (sua personagem em "Chiquititas").

No dia do aniversário de Eduarda, Fernanda escreveu: "Pensei tanto no que escrever para você... Mas aí olhando essa foto dá para ver que nem precisa dizer: nosso olhar diz tudo! Te amo como amo poucas pessoas no planeta! Te amo com um amor que senti poucas vezes. Seu coração é casa para o meu coração", disse.

Veja também