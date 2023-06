Saiba quem é Fernanda Campos, a influencer apontada como amante de Neymar

A- A+

Apontada como affair de Neymar, Fernanda Campos é modelo e influencer. Além de conteúdos de maquiagem e moda, que publica desde a adolescência, a mineira de Carmo de Rio Claro (MG), de 26 anos, promove em suas redes sociais o curso Método Mente Milionária, que segundo ela, possibilita usar o poder da lei da atração e a força da mente para atrair o que quiser.

"Você pode estar meio perdido ou já ter definido seu caminho, mas ainda não prospera com facilidade. Talvez você até gere uma boa renda, mas não consegue viajar, comprar seu carro dos sonhos, etc. Meu curso abrirá sua mente e te fará conquistar o sucesso", destaca a modelo na descrição do conteúdo do curso, no qual passou a investir após abandonar o curso de Direito.

Morando em São Paulo, a influenciadora ganhou notoriedade nacional após ter divulgado troca de mensagens com o atacante do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, revelando ter se encontrado com ele na véspera do Dia dos Namorados.



Nesta quarta-feira (21), Neymar se se pronunciou pela primeira vez sobre o assunto, publicando uma carta pedindo desculpas pela traição à noiva Bruna Biancardi, que espera um filho seu.

"Errei. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos… Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida", escreveu o jogador, nas redes sociais.



"Mais tempo fora do Insta do que dentro do quarto"

Em meio à polêmica, Fernanda Campos teve sua conta derrubada no Instagram, que somava 472 mil seguidores, derrubada no Instagram. A influenciadora digital afirma que não se arrepende de ter aberto publicamente seu recente envolvimento com Neymar. A notícia foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do portal "Metrópoles", no início desta semana. Agora, Fernanda diz que está tentando entender por que teve sua conta derrubada pelo Instagram. A plataforma ainda não se pronunciou sobre o caso.

"Mandaram derrubar. Eu mesma não fiz nada. Não fiz nenhum post. Não saí das diretrizes do Instagram", afirmou a jovem, em entrevista ao programa "Fofocalizando". A digital influencer acredita que Neymar possa estar por trás do cancelamento de sua conta. "Pode ser que sim, pode ser que não", afirmou ela, acrescentando: "Logo mais, devo estar de volta. Por isso, não criei outra conta. Estou já falando com o Instagram".

Horas depois, Fernanda conseguiu recuperar a conta. E aproveitou para ironizar, nos seus stories, o desempenho de Neymar na cama: "“Tô de voltaaa. Conseguiu me deixar mais tempo fora do Insta do que dentro do quarto”. A indireta faz menção aos 40 minutos que ambos teriam ficado juntos, como foi notado na web após a divulgação das mensagens íntimas.

