FAMOSOS Saiba quem é Fernando Mocó, novo namorado da cantora Maraisa Novo affair da cantora que faz dupla com a irmã Maiara é empresário

Tudo começou com uma foto de uma fogueira, compartilhada pela cantora sertaneja Maraisa e pelo empresário Fernando Mocó nos perfis de ambos. Depois veio a publicação de uma foto dos dois juntos, na Aldeia do Vale, condomínio de luxo em Goiânia onde ela mora, com direito a emoji de coração.

Fernando é empresário, tem um filho de seis anos e é dono das lojas de móveis e eletrodomésticos Nosso Lar e SIM Distribuidora de Peças, que vende itens automotivos. Ele tem 52,8 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Lá, ele compartilha fotos de viagem, França e Fernando de Noronha estão entre seus destinos.

Confira foto postaga nos stories da cantora:



