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FAMOSOS Saiba quem é filha de Ana Maria Braga que leva vida "ecológica" no interior de São Paulo Apresentadora revelou, no quadro "Pode Perguntar" do Fantástico, que discorda de algumas decisões da filha, como criar os netos sem eletrônicos e optar pelo parto domiciliar

A filha mais velha da apresentadora Ana Maria Braga, Mariana Maffeis, de 43 anos, vive em Botucatu, na zona rural do interior de São Paulo, com o professor de ioga colombiano Badarik González e seus quatro filhos, de uma maneira "ecológica". Em um casarão que segue a arquitetura indiana, a família tem um estilo de vida em meio à natureza, adepta da sustentabilidade e do consumo consciente no dia a dia.

Seguindo a filosofia Vedanta Vaishnava, uma das principais vertentes espirituais e filosóficas da Índia, ela também é praticante e professora de hatha yoga e está casada há três anos com Badarik, com quem teve Varuna, de 5 anos; e Hima, de 2. Maffeis tem ainda duas filhas mais velhas, Joana, de 15; e Maria, de 11; fruto do relacionamento com o ex-marido Paschoal Feola.

No nascimento da filha mais nova, em 2023, Mariana optou pelo parto "ecológico" feito em casa, onde contou apenas com a companhia do marido, embora uma parteira estivesse de prontidão.

Nas redes sociais, Mariana compartilha a rotina e o estilo de vida da família. No Instagram, tem mais de 280 mil seguidores. Já em seu canal no YouTube, "Cozinha de Śri Krsna", ela publica vídeos de receitas inspiradas na tradição védica, associada aos Vedas, antigos textos sagrados da Índia, e às práticas religiosas e filosóficas do hinduísmo.

Seguindo uma tradição dos nossos tempos, nas redes sociais Mariana costuma receber críticas sobre seu estilo de vida, considerado "incomum" por algumas pessoas. Em uma entrevista recente à Quem, ela contou que muitas pessoas criaram uma imagem equivocada sobre sua realidade e faz questão de desmistificar a ideia de que vive de forma simples ou "radical".

"Lidar com críticas sempre foi meu status quo. Aprendi isso com minha mãe. Claro que tenho meus dias mais sensíveis em que leio coisas, opiniões, que chegam a me incomodar. Principalmente aquelas opiniões vazias e grosseiras, desprovidas de caráter, classe ou observação. Costumava responder; hoje, quando vejo comentários grosseiros, sem observação ou respeito, simplesmente ignoro, apago ou bloqueio, caso seja eu a moderadora da mídia", afirmou Mariana, que disse nunca ter pensado em se afastar da internet e considera os comentários negativos insignificantes.

O nome da filha da apresentadora voltou a dar o que falar recentemente depois que Ana Maria Braga revelou, no quadro "Pode Perguntar" do Fantástico, que discorda de algumas de suas decisões, como criar os netos sem eletrônicos e optar pelo parto domiciliar, apesar de apoiar e se orgulhar de Mariana.

"Não acredito que minha mãe e eu tenhamos ideias tão diferentes sobre criação de filhos. Compartilhamos uma maneira autêntica, fundamentada no amor, no respeito e na admiração. Ela não enfrenta mais o desafio de criar filhos atualmente, então vivemos realidades diferentes. Sobre esse tema, apenas nos respeitamos e vivemos nosso presente."

À Quem, Marina contou que apenas a mais velha, de 15, tem celular e que acredita que o excesso de telas prejudica o desenvolvimento da criança, mas que os filhos assistem filmes, cuidadosamente selecionados, em DVD uma vez por semana.

Mas não é só o estilo de vida que faz o nome de Mariana causar polêmica. Durante a pandemia de Covid-19, a filha mais velha da apresentadora foi questionada por um seguidor sobre ter tomado a vacina e deu sua opinião sobre a obrigatoriedade determinada pelo Ministério da Saúde: "Absurdo total. Agenda satanista". Após a repercussão do comentário, a professora de ioga decidiu se manifestar em uma live no Instagram.

"Não acredito que a gente precise tomar terapia genética que apresente risco. Não deveríamos ser obrigados. Não vem me chamar de negacionista. Cada um pode tomar a sua decisão na vida. Não falo publicamente sobre outros tipos de vacina, se tomo ou não tomo. Respeito todos vocês. Essa é a minha opinião, não sou médica nem especialista."

Como a origem de seus recursos financeiros também rende comentários constantes, principalmente por conta da fama de Ana Maria Braga, Mariana mostrou parte da casa que mora em Botucatu. "Quem pensa que estou privando meus filhos, pelo contrário. A gente mora em um casarão. Pode dizer que minha mãe deu. Mas não tem isso. Meu dinheiro é meu. Como sempre ouvi da minha mãe, eu sempre colaborei com a empresa da qual sou sócia e sigo. Quero ver viver a vida que vivo, se vai conseguir fazer o corre que eu faço", disse em um vídeo no Youtube.

Mariana começou a construção da casa em que vive com os quatro filhos em 2024. Na época, ela mostrou parte da obra, que seguia os princípios da Vastu Shastra, técnica milenar da arquitetura indiana, que ajuda a determinar a posição dos ambientes

Ela também tentava fazer toda obra da forma mais sustentável possível. Os tijolos foram produzidos no próprio canteiro de obras. Outros materiais mais naturais também são utilizados. Mariana chegou a agradecer a mãe, Ana Maria Braga, por ter financiado este sonho na época.

A família também vive muito conectada à natureza. São vários cachorros, cavalos e vacas. Na área externa, há plantação de árvores frutíferas e outras por decoração. Um lago também faz parte da propriedade. E brinquedos para as crianças, como um balanço e até uma cama elástica, foram instalados.

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