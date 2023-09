A- A+

AGRESSÃO Saiba quem é Gabi Cavallin, DJ que denunciou o jogador Antony Santos por agressões Paulista de 22 anos que também atua como modelo e influenciadora digital já gravou com nomes do funk, como os MCs Hariel e Brisola

Paulista de 22 anos, Gabi Cavallin — que denunciou o ex-namorado Antony Santos, jogador do Manchester United e da seleção brasileira, por agressões físicas e psicológicas — disse ao GLOBO que foi violentada pela primeira vez quando estava grávida do esportista (ela perdeu o bebê, aos quatro meses de gestação). O caso vem sendo investigado.

Quem é Gabi Cavallin?

Modelo e influenciadora digital com 495 mil seguidores no Instagram, a jovem Gabriela Cavallin (ou Gabi Cavallin, como atende pelo nome artístico) atua como DJ e mantém uma média de pouco menos de seis mil ouvintes mensais na plataforma Spotify.

É dela a composição do funk "Marcha na boneca", interpretada ao lado de MC IG e Luck Muzik. A letra com conteúdo explícito diz: "Menina, hoje eu tô a fim de f*der / Que grande festa, marcha na boneca com você / Fiz o 'bigodim', tu passou a gilete". Em outro trecho, a música continua: "Eu tô na dúvida que hoje a noite promete / É o tal do mete-mete, do mete-mete".

Em sua segunda música mais ouvida, intitulada "Gosta com carinho", a DJ entoa, em gravação com MC Hariel: "Quando eu era pequena não gostava de apanhar / Mas depois que a gente cresce tudo muda / Se você me perguntar, vou ter que confessar / Que eu adoro é levar tapa na bunda, vai". Com MC Brisola, ela gravou o funk "Tapa na bunda".

Gabriela nasceu em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. As performances como DJ — que já aconteceram no Brasil e em países da Europa — são marcadas por solos de dança, algo que ela também costuma mostrar por meio do Tik Tok.

A jovem teve um relacionamento, marcado por idas e vindas, com o jogador Antony — e chegou a morar com o atacante na Holanda, no período em que ele atuava pelo Ajax. À época, surgiram rumores de que o atleta traía a ex-mulher, Rosilenny Silva, com Gabi. O caso veio à tona em junho de 2022.

Na última segunda-feira (4), o portal "Uol" publicou fotos, vídeos, conversas e depoimentos de testemunhas sobre as ameaças, intimidações e agressões físicas sofridas por ela. O GLOBO confirmou com a vítima os casos de abuso e agressão.

A DJ conta que, ao todo, desde o dia que começou a ficar com Antony até o dia em que voltou para o Brasil, deixando o apartamento que morava em Manchester, foram dois anos de relacionamento. E que as agressões físicas começaram no segundo ano. Antes, ela diz que o jogador a tratava mal, xingava e falava de forma mais bruta, principalmente por ciúmes.

"Ele me agrediu a primeira vez quando eu estava grávida", lembra Gabriela, que está no Brasil há três meses mas ainda não retomou a sua vida por completo. "A última vez que ele me agrediu foi quando machucou meu dedo com uma taça quebrada. Preciso fazer uma cirurgia de correção. Ele não dobra mais."

Veja também

rio de janeiro Mingau: 'Agora é preciso lutar pela vida', diz neurologista que atende baixista do Ultraje a Rigor