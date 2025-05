Saiba quem é Guilherme Leonel, que anunciou término com Carol Nakamura

A- A+

"Ao longo desses anos, atravessei algumas crises pelas pressões colocadas diariamente, para fazer tudo, enquanto você estava sentada mexendo no celular". Este foi um trecho da carta aberta de Guilherme Leonel para Carol Nakamura, num post que o modelo e empresário fez para a ex-mulher sobre o fim do casamento dos dois. Guilherme e Carol estavam juntos desde 2019.

Veja o post a seguir:

Quem é Guilherme Leonel?

Nascido no Rio de Janeiro, Guilherme é ator e empresário. Ele ganhou projeção por ter participado do reality show "De férias com o ex", da MTV Brasil. Guilherme e Carol se casaram em novembro de 2020, em uma cerimônia íntima em Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Juntos, eles adotaram Wallace, à época com 9 anos. Quando tinha 12, o menino resolveu voltar a morar com a mãe biológica. "Nem sempre as coisas saem como a gente quer, e não temos controle sobre as vontades alheias. E, infelizmente, a vontade dele foi partir, voltar para a casa da mãe biológica", disse Guilherme à época.

Com a separação, Guilherme parou de seguir Carol no Instagram. Ele tem mais de 430 mil seguidores na plataforma, onde costuma postar muitas selfies e registros de seu trabalho voluntário com cachorros.

Veja também