EUA Saiba quem é Hunter Schafer, atriz presa em protesto pró-Palestina Jovem de 25 anos fez parte do elenco da série 'Euphoria' e do último filme da franquia "Jogos Vorazes"

A atriz Hunter Schafer foi presa nesta segunda-feira (26), em Nova York, nos Estados Unidos, por participar de um ato em defesa da Palestina. Schafer foi detida com outras 50 pessoas. A informação foi confirmada pela imprensa americana nesta quarta (28).

A manifestação “Palestine with the Jewish Voice For Peace” (Palestinos com a voz dos judeus pela paz) aconteceu no Rockefeller Center, onde o presidente americano Joe Biden tinha uma entrevista marcada no programa The Late Night Sshow.

Quem é Hunter Schafer?

Hunter Schafer é uma mulher trans de 25 anos, atriz, modelo e ativista dos direitos LGBTQIAPN+. Em 2019, ela fez sua estreia no papel de Jules na série "Euphoria", da HBO. No ano passado, ela fez parte do elenco do filme "Jogos Vorazes - A cantiga dos pássaros e das serpentes" fazendo sua estreia no cinema.

Como modelo, Schafer desfilou para grandes marcas como Versace, Dior, Marc Jacobs, Miu Miu, Calvin Klein e Tommy Hilfiger.

Schafer sempre esteve envolvida em manifestações políticas. Em 2021, a revista Time incluiu a atriz e modelo na lista "100 líderes emergentes que estão moldando o futuro". Só no Instagram, ela acumula quase 7 milhões de seguidores.

