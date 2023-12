A- A+

famosos Saiba quem é Jermaine, o cantor e irmão de Michael Jackson acusado de estupro Também músico, integrou banda The Jacksons 5, da qual o Rei do Pop participou antes da carreira solo

Uma mulher acionou a Justiça contra Jermaine, um dos irmãos da estrela do pop Michael Jackson (1958-2009), acusando-o de ter abusado sexualmente dela em 1988. Através dos documentos judiciais, obtidos inicialmente pela revista americana People, Rita Butler Barrett afirma que o também músico, atualmente com 69 anos, de ainda tê-la agredido fisicamente. À época do estupro, o marido da denunciante tinha negócios com o então sogro do cantor, o que a levou a ter “conexões” com ele, segundo a ação.

No processo, que corre pelo Tribunal Superior de Los Angeles, Estados Unidos, Barret afirma que foi violentada por Jermaine durante a primavera de 1988, quando ele, segundo o relato, entrou sem avisar e à força em sua casa. A denunciante diz também que ele somente saiu da residência quando estava “satisfeito”.

“Durante o ataque, a autora, uma mulher de fé, rezou a Deus por ajuda. [Ela] temeu por sua vida“, afirma a ação.

Até o momento, Jermaine não se pronunciou sobre as acusações. As redes sociais do músico estão desatualizadas desde 2017.

Quem é Jermaine Jackson

Nascido em 11 de dezembro de 1954 em Gary, Indiana (EUA), o irmão do Rei do Pop também teve a vida diretamente ligada à música. Antes de seguir carreira solo, ele participou junto com os outros quatro filhos do empresário Joe Jackson — inclusive Michael — da banda que leva em seu nome o sobrenome da família.

“Crescendo como um Jackson e se apresentando na sala de estar com seus irmãos Tito e Jackie, Jermaine rapidamente sentiu a música dentro de si. A vida no estúdio, na estrada e diante das câmeras o tornou uma figura reconhecível dentro do Jackson 5, nos anos 60”, diz o site da banda The Jacksons, formada pelos três irmãos que não seguiram carreira solo.

As performances individuais de Jermaine só começaram em 1972, quando lançou “Daddy's Home”. Além desse título, foi autor também de outras canções como “Let's Get Serious”, ”Do What You Do” e “Don't Take It Personal” — que tiveram um sucesso considerável à época.

Na época dos primeiros lançamentos, o cantor já tinha uma parceria empresarial com Berry Gordon, de quem a filha, Hazel Gordy, foi esposa dele até 1988 (o mesmo ano do suposto estupro, denunciado por Rita Butler Barrett).

Em 2009, ano da morte do cantor americano Michael Jackson, Jermaine afirmou que desejava ter morrido no lugar do Rei do Pop. "Ele se foi cedo demais. Queria que tivesse sido eu", afirmou o irmão, aos prantos, à emissora americana NBC.

Anos depois, ele, em entrevista à CNN, afirmou, no entanto, que Michael havia morrido em razão de um junção de “cobiça, poder e dinheiro”. A declaração foi feita quando restavam poucos dias para o julgamento de Conrad Murray, então acusado pela morte do cantor (a autópsia, à época, indicou que o artista sofreu uma intoxicação aguda por causa de um anestésico de uso hospitalar chamado propofol combinado com um coquetel de sedativos).

Veja também

assédio Cantora mexicana Gloria Trevi acusa ex-empresário e produtor Sergio Andrade de abuso sexual