Saiba quem é Joaquim, filho de Angélica e de Luciano Huck 'cobiçado' por Anitta

A- A+

Um dos herdeiros de Angélica e Luciano Huck parece estar bem na fita de outra celebridade: Anitta. A cantora surpreendeu ao demonstrar interesse em Joaquim Huck, de 18 anos, durante sua participação no programa "Angélica: 50 & tantos", lançado recentemente no Globoplay.

"Gente, o filho da Angélica é perfeito. Daqui a dez anos, me deixa falar com ele? Ele é um menino ótimo. Daqui a uns dez anos ele 'está' ótimo", disse a cantora, de 30 anos. "Você quer o quê? É um perigo ela, gente", respondeu Angélica, em tom de brincadeira. Em outro momento da entrevista, Anitta voltou a falar do assunto: "Angélica, daqui a dez anos estou casando com o seu filho e indo para o meio do mato com ele".

Quem e Joaquim Huck?

Joaquim Huck é o filho mais velho de Angélica e Luciano. Ele tem dois irmãos: Benício, de 16 anos, e Eva, de 11. Joaquim é discreto e não tem perfil aberto nas redes sociais. Em entrevista à Quem, o jovem já disse que não tem o desejo de seguir a carreira dos pais. “Gosto mais de estar por trás das câmeras. Não quero ser apresentador. As pessoas não me reconhecem e eu também tento viver a vida mais normal possível”, afirmou.

Em sua autobiografia, lançada em 2021, Luciano Huck descreveu o primogênito como um cara "descolado".

"Joaquim é um cara curioso e interessado. Posso me sentar com ele em qualquer mesa, com todo tipo de gente, de qualquer lugar, com a certeza de que ele vai se virar. Gente fina, boa companhia, costuma fazer a família cair na gargalhada com um senso de humor inteligente e sarcástico. Me enxergo muito nele, vejo muito do adolescente que fui. Meu parceiro, meu amigo", escreveu o apresentador.

Joaquim gosta muito de música e costuma marcar presença nas áreas VIPs de festivais, como o Rock in Rio. Chegou a ser "nomeado" pelo pai como consultor musical oficial do Domingão. A brincadeira rendeu até um crachá do rapaz, postado por Luciano nas redes sociais.

Desde 2021, Joaquim namora a estudante Manoela Esteves, que conheceu na escola. Em entrevista ao podcast "Quem pode, pod", Angélica já disse que tenta não se meter muito na relação dos dois.

"Eu achei que seria ciumenta, mas não sei o que aconteceu. Eu fico mais preocupada com ela, como que ela vai viver isso, se ela vai ficar à vontade", afirmou a apresentadora. "É alguém que ele escolheu, alguém que ele gosta, eu quero que fique bem. Só fico preocupada se ela tá fazendo bem para ele. Não me meto, deixo rolar, não me meto na conversa, sou toda cheia de regras", explicou

Veja também

CELEBRIDADES Jojo Todynho diverte seguidores ao sair de toalha na cabeça: "Vida de global não é fácil"