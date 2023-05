A- A+

CULTURA Saiba quem é Luiz Joaquim, novo coordenador do Cinema da Fundação A posse aconteceu nesta quarta-feira (10) no Gabinete da Presidência da Fundação Joaquim Nabuco

O novo coordenador do Cinema da Fundação e da Cinemateca é Luiz Joaquim da Silva Júnior. Ele foi nomeado pelo Ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, e a posse aconteceu nessa quarta-feira (10) pela professora doutora Márcia Angela Aguiar, presidenta da Fundação Joaquim Nabuco. A cerimônia foi realizada no Gabinete da Presidência, no Campus Gilberto Freyre, em Casa Forte.

Luiz é editor, crítico e repórter do site Cinema Escrito, além de docente de Cinema e Jornalismo na Uniaeso. Ele já foi vice-presidente da Abraccine (2019-2021) e assumiu como curador programador do Cinema São Luiz, em 2022. Sua posse é o retorno do coordenador à Fundaj onde atuou durante 15 anos.

“Estava como estagiário quando o Cinema da Fundação estreou, em 1998. Me aquece o coração ver como o estado de Pernambuco é reconhecido como um estado importante do audiovisual. E não tenho nenhum pudor em dizer que o Cinema da Fundação foi um endereço para que mais da metade desses cineastas e realizadores, que hoje são renomados internacionalmente, se encontrassem e se estimulassem a fazer cinema”, afirmou Luiz Joaquim.

Na mesma cerimônia, tomaram posse Luciana Rosas Marques, que assumiu como a nova coordenadora-geral da Escola de Inovação e Políticas Públicas (EIPP); Rita de Cássia Barreto de Moura na Coordenação dos Cursos de Pós-Graduação da Diretoria de Formação e Inovação Profissional (Difor) e Suiany Carvalho Padilha na Coordenação de Cursos de Curta Duração, da Coordenação-Geral da EIPP.

