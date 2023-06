Saiba quem é Lygia Fazio, modelo morta após aplicação de silicone industrial e PMMA

A- A+

Lygia Fazio morreu na última quarta-feira (31), aos 40 anos, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Mas seus problemas de saúde começaram há cerca de três anos, depois de uma aplicação de silicone industrial e PMMA (polimetilmetacrilato, um componente plástico) nos glúteos. As substâncias se espalharam pelo corpo de Lygia e provocaram quadros de infecções.

Lygia precisou ser submetida a diversos procedimentos cirúrgicos para a retirada dos materiais, e chegou a ficar cem dias internada no ano passado. Depois, sofreu o AVC que levou a sua morte.

Quem é Lygia Fazio?

Lygia Fazio era modelo e jornalista, casada, mãe de Davi , de 11 anos, e de Thor, de apenas um. Ela era formada em jornalismo e também exercia a profissão de modelo. Tinha mais de 945 mil seguidores no Instagram, onde costumava compartilhar parte de sua rotina.

Lygia já foi musa do Coritiba e destaque da Grande Rio no carnaval carioca. Tentou tentou ingressar na política se candidatando ao cargo de deputada estadual em São Paulo, pelo Partido Progressistas (PP), nas últimas eleições.

Na televisão, ela foi assistente de palco de Marcos Mion no programa "Legendários", na Record, e de Celso Portiolli no SBT. Ela também trabalhou como assistente do ilusionista ilusionista Mário Kamia. Era frequentemente chamada para participações em clipes e comerciais e parcerias, além de parcerias nas redes sociais.

