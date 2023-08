A- A+

CELEBRIDADES Saiba quem é Matheus Gabriel, namorado da cantora Maiara Cantora apareceu em fotos no Instagram do novo namorado

Matheus Gabriel, namorado da cantora Maiara, postou nesta segunda-feira (28) fotos em clima de romance com a amada.



Os dois começaram a aparecer juntos em abril deste ano, quando Maiara terminou pela 12ª vez com o também cantor sertanejo Fernando Zor.

Matheus, assim como a namorada, é cantor e compositor. No repertório estão "Beijo Vagabundo" e "Fiel Separado", e compôs "Dá Intimidade Pra Ver" para Israel & Rodolffo.









Antes de investir na música, ele era militar. Com 293 mil seguidores no Instagram, Matheus Gabriel tem no Spotify, cerca de 4.600 ouvintes mensais.

Matheus Gabriel nasceu em São José do Rio Preto e tem 27 anos. Com apenas três anos de carreira, já lançou seu primeiro DVD intitulado “Respira" com a direção de Dudu Oliveira e Geninho, disponível em seu canal no YouTube.



O projeto audiovisual conta com 8 faixas, entre autorais e de outros grandes compositores, misturando o sertanejo com outros ritmos, entre eles pagode reggae, pop e eletrônico

Veja também

CELEBRIDADES Ex-affair de Anitta está no Brasil para procedimentos estéticos com dentista dos famosos