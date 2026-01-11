A- A+

BBB 26 Saiba quem é Maxiane, a oitava pernambucana a entrar no BBB Natural de Nazaré da Mata, a professora conquistou 60,15% da preferência do público na Casa de Vidro e está no reality show que começa nesta segunda-feira (12)

A professora de História e influenciadora digital Maxiane Rodrigues, de 32 anos, entrou no Big Brother Brasil 26 com 60,15% dos votos e se tornou a oitava pernambucana a integrar oficialmente o elenco do reality. Natural de Nazaré da Mata e moradora de Carpina, ambas na Zona da Mata Norte de Pernambuco, ela conquistou o público ao disputar uma vaga por meio da dinâmica da Casa de Vidro.

Criada pelos avós maternos, ao lado dos pais e do irmão, Maxiane relembra uma infância simples, mas marcada por afeto e presença familiar. Após concluir a graduação, fez pós-graduação e ingressou na rede estadual de ensino, onde atuou como professora do Ensino Médio. Diante da baixa remuneração da profissão, decidiu apostar na produção de conteúdo para as redes sociais em busca de melhores condições de vida.

Com foco em beleza, moda, estilo de vida saudável e na rotina como mãe, Maxiane construiu sua presença digital destacando características que, segundo ela, refletem sua personalidade. “Sou comunicativa, sou uma mulher de ação, enérgica, inteligente, habilidosa”, afirma.

Maxiane, BBB 26 | Foto: Fábio Rocha/Globo

Para a pernambucana, o BBB representa mais do que visibilidade. Ela vê o programa como uma oportunidade de autoconhecimento e de testar seus próprios limites, mas não esconde que o principal objetivo é o prêmio milionário. “Não quero fama, não quero engajamento. Preciso de R$ 3 milhões. Se der errado, vou voltar para a sala de aula”, diz.

Sem medo de julgamentos, Maxiane garante que entra no jogo sem receio de críticas ou cancelamentos. “Sempre fui tachada de performática, mas esse é o meu jeito de ser”, revela a nova participante, que agora promete levar sua autenticidade para dentro da casa mais vigiada do Brasil.

