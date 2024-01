Saiba quem é Mia Goth, neta de atriz brasileira, acusada de agredir figurante em set de filme

A- A+

A atriz britânica Mia Goth, neta da brasileira Maria Gladys, está sendo processada por um figurante que a acusa de tê-lo agredido com um chute na cabeça no set do filme de terror "MaXXXine", terceiro filme da trilogia "X", de Ti West, do estúdio A24. De acordo com documentos do processo divulgados pela Variety, o caso aconteceu em abril do ano passado e a vítima, James Hunter, diz ter sofrido uma concussão.

O figurante afirma que estava coberto de sangue falso e que ficou deitado no chão por várias horas, com mosquitos e formigas. Segundo ele, na quarta tomada, a protagonista, que deveria passar correndo por ele, quase o pisou. Hunter conta ter reclamado com o assistente de direção. Na tomada seguinte, Goth teria o chutado deliberadamente com uma bota e, após a filmagem, ainda teria provocado e zombado do figurante.

Com 30 anos, Mia Goth é filha de mãe brasileira e neta da atriz Maria Gladys.Ela fez sua estreia no cinema com um papel secundário no drama erótico "Ninfomaníaca" (2013), de Lars von Trier. Integrou também o elenco de dos filmes de terror "The survivalist" (2015), "High life" (2018) e "Suspiria" (2018), além da comédia romântica "Emma" (2020).



A atriz britânica se configurou como musa do terror — e rainha do grito — após estrelar os filmes "X — A marca da morte" e "Pearl", ambos de 2022. O terceiro filme da franquia da A24, "Maxxxine", ainda não estreou no Brasil.

