Oscar Saiba quem é o brasileiro, além de Fernanda Torres, com indicação ao Oscar 2025 Filho de imigrantes italianos de São Paulo, diretor de fotografia Andra Gavazzi é nome por trás do curta-metragem "A Lien"

Não é só Fernanda Torres que pode conquistar uma estatueta do Oscar neste ano. O paulista Andrea Gavazzi, filho de imigrantes italianos, é outro brasileiro que também concorre à maior premiação mundial do cinema.

Ele é diretor de fotografia de "A Lien", filme indicado na categoria de curta-metragem em live-action.

Com direção dos irmãos americanos Sam e David Cutler-Kreutz, a história aborda a temática da imigração nos Estados Unidos governado pelo presidente Donald Trump, acompanhando um dia na vida de um personagem imigrante de El Salvador.

O tema é muito caro a Andrea, como ele frisa. O brasileiro ressalta que, desde que se entende por gente, tem a vivência de um imigrante em vários países. Na infância, o rapaz se dividia entre a pequenina Campos Novos Paulista, no interior paulista, e a capital italiana Roma.

Fluente em italiano, português, espanhol e inglês, o profissional vive hoje em Nova York, onde fez um curso de cinema depois de se formar na graduação de economia, na Itália.

Na cidade americana, ele já trabalhou nos bastidores cinematográficos como maquinista, eletricista, assistente de produção...

Entre os projetos mais recentes do brasileiro, além de "A lien", estão o documentário em longa-metragem "Lowland Kids", com produção executiva de Darren Aronofsky, previsto para estrear em março, no Festival Internacional de Documentários de Copenhague; e o curta-metragrm "Susana", produção americana e mexicana dirigida por Amandine Thomas e Gerardo Coello, e que passou recentemente pelo Festival de Sundance.

O filme "A Lien" concorre com as seguintes produções:

"Anuja" (EUA);

"I'm Not a Robot" (Holanda/Bélgica);

"The Last Ranger" (África do Sul);

"The Man Who Could Not Remain Silent" (Croácia/França/Eslovênia/Bulgária).

