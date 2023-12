Saiba quem é o estilista libanês que criou os vestidos de casamento de Larissa Manoela e Mayra Cardi

A- A+

Um ateliê nos Jardins, bairro nobre na Zona Oeste de São Paulo, produz alguns dos vestidos de noiva mais badalados do Brasil. Em agosto, quando se casou com o empresário e influenciador Tiago Nigro, Mayra Cardi usou no altar uma peça encomendada de lá. No último domingo (17), Larissa Manoela também usou um vestido do mesmo ateliê quando trocou alianças com o ator André Luiz Frambach. O responsável pelo negócio é o estilista Lucas Anderi, figura conhecida não só no high-society paulistano, mas também na televisão.

Quem é Lucas Anderi?

Lucas Anderi nasceu em Adma, no Líbano, e mora em São Paulo desde o fim dos anos 1990. Tentou seguir carreira de diplomata, mas optou pela moda ainda jovem, aos 21 anos. Hoje, aos 44, é um dos maiores nomes no segmento de vestidos de noiva do país.

O ofício vem de família. A avó de Lucas era costureira e fazia vestidos para noivas da alta sociedade no Líbano. Além do sucesso na moda, Lucas também fez fama por conta de seus trabalhos na televisão. De 2017 a 2020, ele integrou a bancada de especialistas do programa “Fábrica de Casamentos”, coprodução do SBT e do Discovery Home & Health. No ano passado, o libanês estreou como apresentador no reality show "Esquadrão da Moda", também exibido pelo SBT, baseado no original "What not to wear", dos canais Discovery Home & Health e BBC.

Em 2021, Lucas lançou a Disney Princess Wedding Collection, primeira coleção de vestidos de noiva inspirados nas princesas da Disney, numa parceria com a companhia americana. Em outubro deste ano, ele estreou nas passarelas em grande estilo: seu ateliê foi a única grife brasileira a participar da Semana de Moda de Paris. Na ocasião, ele apresentou 25 modelos vestindo peças de casamento inspiradas em Carmem Miranda.

