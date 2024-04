A- A+

celebridades Saiba quem é o filho de Arnold Schwarzenegger que foi à final do Campeonato Paulista Ele é fruto de um relacionamento extraconjugal do ator e ex-governador da Califórnia

A final do Campeonato Paulista, disputada entre Palmeiras e Santos, neste domingo (7), no Allianz Parque, teve um convidado especial nas arquibancadas. Trata-se de Joseph Baena, filho do ator Arnold Schwarzenegger. Ele estava em São Paulo por conta do evento Arnold Classic, de fisiculturismo.

Baena foi convidado pelo clube Alviverde, que se consagrou campeão do torneio após vencer o rival por 2 a 0. Ele também ganhou uma camisa da equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira, e mostrou o mimo nas redes sociais. "Avanti Palestra", escreveu o rapaz em post nas redes sociais.

Quem é Joseph Baena?

Joseph Baena tem 26 anos e seguiu carreira como fisiculturista, assim como o pai, que é uma verdadeira lenda da modalidade. Ele é fruto de um relacionamento extraconjugal que seu pai teve com Mildred Patricia Baena, ex-funcionária da casa do ex-governador da Califórnia.

Ele só soube que era filho de Schwarzenegger em 2010, quando tinha 13 anos. Foi a época em que o caso veio à tona. Schwarzenegger admitiu seu caso Mildred enquanto ele era casado com Maria Shriver, de quem acabou se divorciando.

Além de fisiculturista, Joseph Baena também é corretor de imóveis. Ele é formado em administração pela Pepperdine University, da Califórnia. O jovem também pratica jiu-jitsu desde 2021. Em 2022, ele foi um dos participantes do "Dancing with the Stars" — a "Dança dos famosos" nos Estados Unidos. Ele e Daniella Karagach, sua dupla, terminaram a disputa na 11ª colocação.

No Instagram, onde tem mais de 618 mil seguidores, Baena costuma postar fotos de treinos e outros momentos, como viagens e encontros com amigos. Frequentemente, recebe comentários sobre sua semelhança com Schwarzenegger.

