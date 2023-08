Saiba quem é o maquiador de celebridades encontrado em hospital no Rio após dois dias desaparecido

A- A+

Após dois dias desaparecido, o maquiador Ricardo Luiz Milane Tavares, conhecido como Rico Tavares, foi localizado, na quarta-feira, no Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, onde está internado em estado grave. Rico foi atropelado em Vista Alegre, São Gonçalo, na noite de terça-feira.

Segundo a unidade de saúde, ele está entubado e o estado de saúde de Ricardo é grave, com lesão na coluna cervical e na cabeça. Nas redes sociais, Dani Suzuki compartilhou com os fãs, na madrugada desta sexta-feira, o encontro com o amigo pessoal.



"Ricardinho foi encontrado, mas o diagnóstico é gravíssimo", começou ela. Segundo Danni, ele teve fratura na cervical e está com hemorragia no crânio. O maquiador foi atropelado quando estava a caminho de um trabalho com Leticia Spiller em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio.

Ricardo Tavares tem 46 anos e é famosos por atender diversos artistas como Dani Suzuki, Letícia Spiller, Isis Valverde, Claudia Ohana, Regina Casé, Alexandre Nero, Maitê Proença entre outros. Na web, Dani descreveu características do amigo: "Ricardinho é um dos melhores make up artist do nosso país! Um ser maravilhoso, criativo, alegre e mais do que mágico."



Ele também é conhecido por fazer campanhas, comerciais, cinema e programas de TV. Além disso, já passou pelo "The Voice", "GNT" e o "Esquenta", comandado pela Regina Casé. Entre as estrelas, Rico é um dos mais conceituados nomes do mercado. No Instagram, ele também compartilha diversos trabalhos com os famosos e dá dicas e apostas sobre a profissão.

