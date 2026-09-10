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FAMOSOS Saiba quem é o treinador de Mick Jagger que indica balé e ioga ao cantor Preparador físico norueguês Torje Eike já treinou várias celebridades como Geri Halliwell e Jerry Hall

Aos 83 anos, Mick Jagger não diminui o ritmo de sua rotina de atividades físicas e não parece ter qualquer pretensão de fazer uma pausa. O cantor mantém a energia necessária para encarar uma rotina de trabalho intensa — os Rolling Stones estariam, inclusive, preparando uma nova turnê para o ano que vem. Ao lado do astro do rock está o preparador físico norueguês Torje Eike, que tem experiência trabalhando com atletas olímpicos e seleções nacionais de futebol.

Ao supervisionar o treinamento de Jagger por anos, Eike concentra as sessões do artista de duas a três horas na melhoria da resistência aeróbica necessária. Isso, especialmente, quando precisa suportar as exigências de um show ao vivo.

Eike também é fisioterapeuta. Na preparação física do cantor, ele recomenda balé (aliás, ele também é treinador de bailarinos), ioga e pilates. As atividades ajudam a otimizar a flexibilidade e o controle corporal necessários para suas coreografias. Essas atividades permitem que ele mantenha uma postura adequada e previna possíveis lesões físicas.

A preparação física incorpora exercícios cardiovasculares intensos como componente central pela manhã. O músico percorre até 12 quilômetros diariamente, seja pelas ruas das cidades onde reside temporariamente ou em esteiras em academias. Em situações em que as condições climáticas ou sua agenda impedem essa atividade, Jagger substitui a corrida por uma hora de natação, kickboxing ou ciclismo.

Além de Jagger e de vários atletas, Eike já treinou a ex-Spice Girl, Geri Halliwell, e a atriz Jerry Hall, quando a ajudou a preparar o corpo para cenas de nudez em alguns de seus trabalhos.

Ao trabalhar com várias celebridades, Eike costuma adaptar os treinos à rotina e às necessidades de cada cliente. Seu trabalho combina vários exercícios como aquecimento, alongamento, exercícios aeróbicos, fortalecimento muscular e desaquecimento para melhorar o condicionamento físico sem deixar de lado a recuperação do corpo.

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