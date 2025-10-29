A- A+

STREAMING Saiba quem é quem em ''Os Donos do Jogo'', série da Netflix sobre o jogo do bicho Produção de ficção estreia nesta quarta-feira (29) e tem no elenco André Lamoglia, Xamã e Juliana Paes

O universo do jogo do bicho ganha mais um capítulo nas artes a partir desta quarta-feira, com "Os Donos do Jogo", série de ficção da Netflix criada por Heitor Dhalia e estrelada por André Lamoglia, Xamã, Juliana Paes, Chico Diaz e outros talentos.

A história é centrada em Profeta, intepretado por Lamoglia, filho de um bicheiro de Campos dos Goytacazes (RJ) com planos de crescer na contravenção carioca e sentar na mesa de decisões onde outras grandes famílias seguram as rédeas. Segundo Dhalia, a série é uma espécie de "Game of Thrones do bicho".

Abaixo, conheça os principais personagens da produção, de oito episódios.

Profeta (André Lamoglia)

Jefferson é o caçula dos Moraes, uma família de contraventores de Campos dos Goytacazes, sem muita expressão no cenário do bicho fluminense. Ambicioso e perspicaz, traça um plano para sair da cidade rumo ao Rio para "sentar na mesa" da cúpula.

— Estando mais metido no Rio de Janeiro, ele entende que vai ter que fazer coisas que não imaginava — conta André, em entrevista ao GLOBO.

Ele é filho de Nélio (Adriano Garib) e irmão de Nelinho (Pedro Lamin, que vai com ele para o Rio) e Esqueleto (Ruan Aguiar).

Búfalo (Xamã)

Lutador profissional, logo no primeiro episódio ele se casa com Suzana (Giullia Busccacio) e vira chefe da família Guerra, afinal, o sogro, Jorge Guerra (Roberto Pirillo), debilitado de saúde, não tem mais condições de comandar uma das mais importantes da cúpula do jogo do bicho.

Impulsivo e desconfiado, Búfalo precisa provar que consegue exercer liderança e conta com os conselhos da mulher para isso.

Mirna (Mel Maia) e Suzana (Giullia Buscacio)

As duas irmãs são herdeiras de Jorge Guerra, um dos mais importantes contraventores do Rio, agora fora de atividade por problemas de saúde. Logo no início da série, o jogo se reorienta com a entrada de Búfalo (Xamã) na cúpula representando os Guerra por causa do casamento com Suzana, uma mulher cuja agenda de poder é representada pelo marido, em quem exerce influência.

Solteira, independente e um ás das finanças, Mirna tem planos para si dentro da contravenção, mas é travada por causa do machismo vigente na cúpula. Não vai medir esforços e alianças para colocar em prática um esquema de modernização do jogo.

Galego (Chico Diaz) e Leila Fernandez (Juliana Paes)

Representante nato da velha guarda do jogo do bicho, o casal tem uma agenda conjunta e pessoal. Lutam juntos para manter os negócios e alcançar novas fontes de renda, mas também escondem segredos do outro que podem desestabilizar o jogo. Galego é irmão Xavier (Otávio Muller), que lhe dá suporte nos negócios, juntamente com o filho, Santiago (Henrique Barreira).



Confira o trailer:

Veja também