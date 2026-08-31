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TELEVISÃO Saiba quem é Steffany Pereira, brasileira que foi expulsa do BBB Argentina Steffany Pereira a "Campanita" se recusou a sair da casa e foi retirada pela produção do programa

Conhecida como "Campanita", Steffany Pereira, que foi expulsa do reality reality show "Gran Hermano: Generación Dorada", o "Big Brother" da Argentina, nasceu em Foz do Iguaçu (PR), tem nacionalidade brasileira e paraguaia.

Ela ganhou destaque no programa por sua personalidade forte e por misturar português, espanhol e guarani ao se comunicar.

Steffany viveu no Brasil até os seis anos de idade, passou parte da infância e da adolescência no Paraguai e depois retornou ao país, onde estudou Publicidade e Propaganda. Nas redes, se apresenta como “brasiguaia” e diz ser filha de mãe brasileira e pai paraguaio.

Steffany se recusou a sair da casa e precisou ser retirada pela equipe da atração na última sexta-feira (dia 28), após uma briga na véspera.

O motivo da expulsão

Steffany e a participante Danelik Galazán, também expulsa, estiveram no meio de uma briga generalizada no confinamento.





A confusão começou quando a maquiagem da brasileira sumiu do quarto e, como forma de retaliação, ela pegou e retirou do local fotos dos filhos de outras participantes (como Jennifer "Pincoya" Galvarini e Solange Abraham).

O ato gerou gritos, ofensas e um confronto físico com empurrões, o que levou a produção a decretar a expulsão de ambas.

A recusa em deixar a casa

Inconformada com a punição, Steffany chamou a decisão de injusta, chorou no confessionário e se recusou a deixar o programa por conta própria, repetindo bordões como "não vou embora de jeito nenhum".

Após resistir por cerca de uma hora, a produção acionou a equipe de segurança, que entrou na casa e a retirou do local.

Bordões

Antes da expulsão, Campanita já tinha se tornado uma das personagens centrais da atração por causa do temperamento e do jeito de falar. Algumas de suas frases e bordões se espalharam entre o público.

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