Seg, 31 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda31/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TELEVISÃO

Saiba quem é Steffany Pereira, brasileira que foi expulsa do BBB Argentina

Steffany Pereira a "Campanita" se recusou a sair da casa e foi retirada pela produção do programa

Reportar Erro
Steffany Pereira, a 'campanita' Steffany Pereira, a 'campanita'  - Foto: Reproduções

Conhecida como "Campanita", Steffany Pereira, que foi expulsa do reality reality show "Gran Hermano: Generación Dorada", o "Big Brother" da Argentina, nasceu em Foz do Iguaçu (PR), tem nacionalidade brasileira e paraguaia.

Ela ganhou destaque no programa por sua personalidade forte e por misturar português, espanhol e guarani ao se comunicar.

Steffany viveu no Brasil até os seis anos de idade, passou parte da infância e da adolescência no Paraguai e depois retornou ao país, onde estudou Publicidade e Propaganda. Nas redes, se apresenta como “brasiguaia” e diz ser filha de mãe brasileira e pai paraguaio.

Steffany se recusou a sair da casa e precisou ser retirada pela equipe da atração na última sexta-feira (dia 28), após uma briga na véspera.

O motivo da expulsão
Steffany e a participante Danelik Galazán, também expulsa, estiveram no meio de uma briga generalizada no confinamento.

 

Leia também

• "Casa do Patrão" tenta ser um "Big Brother" popular, mas acaba sendo apenas malfeito

• BBB 26: relembre acontecimentos que marcaram "edição de colecionador"

• Polêmica neta do líder fascista Benito Mussolini vai participar de "Big Brother" italiano

A confusão começou quando a maquiagem da brasileira sumiu do quarto e, como forma de retaliação, ela pegou e retirou do local fotos dos filhos de outras participantes (como Jennifer "Pincoya" Galvarini e Solange Abraham).

O ato gerou gritos, ofensas e um confronto físico com empurrões, o que levou a produção a decretar a expulsão de ambas.

A recusa em deixar a casa
Inconformada com a punição, Steffany chamou a decisão de injusta, chorou no confessionário e se recusou a deixar o programa por conta própria, repetindo bordões como "não vou embora de jeito nenhum".

Após resistir por cerca de uma hora, a produção acionou a equipe de segurança, que entrou na casa e a retirou do local.

Bordões
Antes da expulsão, Campanita já tinha se tornado uma das personagens centrais da atração por causa do temperamento e do jeito de falar. Algumas de suas frases e bordões se espalharam entre o público.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter