'Pettor Ale' Saiba quem era Alessandro Antonicelli, influencer fitness italiano que lutou contra tumor raro Familiares anunciaram a morte do fisiculturista e prometeram manter vivo o projeto criado por ele

O influenciador e fisiculturista Alessandro Antonicelli, conhecido nas redes sociais como “Pettor Ale”, morreu no último sábado, aos 26 anos, após cerca de dois anos de luta contra um câncer nos ossos. A morte foi comunicada por meio de uma publicação em seu perfil oficial no Instagram.

“Hoje o mundo está um pouco mais vazio: Ale voou para longe, livre da dor, encontrando a paz que merecia”, começava o post.

A mensagem, assinada pela família, também agradeceu o apoio recebido e pediu respeito ao luto: “Sabemos o quanto vocês o amaram e apoiaram, mas agora pedimos que protejam este momento doloroso que a família, a namorada e os amigos estão atravessando”.

Eles ainda prometeram seguir o trabalho deixado pelo influenciador.

“Vamos levar adiante o seu projeto Fuck Cancer com a mesma determinação que ele nos ensinou: é o que ele teria querido, e é a maneira mais verdadeira de mantê-lo vivo”.

Ao longo dos dois anos de tratamento, reuniu 159 mil seguidores e se tornou conhecido por transformar sua experiência em relatos de força e conscientização. Em uma das publicações, escreveu: “A vida sempre vale a pena ser vivida.”, frase que acabou se tornando um símbolo de despedida entre os fãs.

O influenciador também detalhou os primeiros sinais da doença.

Segundo contou, os sintomas iniciais incluíam uma “dor no joelho e a fadiga crônica" que sentia há mais de um ano. "Como eu suspeitava, não tinham nada a ver com meus treinos”, relatou. Ao revelar o diagnóstico definitivo, desabafou: “Eu gostaria que fossem ligamentos ou menisco. Mas, infelizmente, não foi o caso. Fui diagnosticado com um osteossarcoma condroblástico, uma forma muito rara de tumor ósseo maligno”.

Ele explicou ainda a raridade do caso.



"Um tipo de câncer que afeta apenas 0,2%, 2 casos por milhão de pessoas. A vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos, dizia John Lennon”.

Além da luta contra a doença, Alessandro mantinha uma vida acadêmica e profissional ativa.

Formado em Biologia, havia se mudado para Milão, onde abriu seu próprio negócio. Continuava a investir na carreira estudando um mestrado em Ciências da Alimentação e Nutrição Humana na Universidade Estatal. Seus planos foram interrompidos pelo avanço

