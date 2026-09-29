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LUTO Saiba quem era o pai de Bruno Gagliasso, que morreu aos 79 anos: "Você está em mim", lamenta ator Artista havia destacado em homenagem anterior que pai influenciou em sua relação de respeito com a natureza

Bruno Gagliasso está de luto pela morte do pai, Paulo César Pereira Marques, aos 79 anos. Ele morreu nesta segunda-feira (28), no Rio de Janeiro, após cerca de 20 dias internado no Hospital Samaritano Barra, na Zona Oeste da cidade. Segundo o portal Metrópoles, Paulo César sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) durante a hospitalização, passou por duas cirurgias cardíacas e não resistiu. Nas redes sociais, o ator recebeu demonstrações de carinho do público.

A morte foi anunciada nas redes sociais pelo ator, que compartilhou fotos e vídeos de diferentes momentos ao lado do pai. Nos registros, os dois aparecem plantando uma árvore, bebendo cerveja e aproveitando momentos no rancho de Bruno.

“Você está em mim! Te amo, obrigado pai”, escreveu o artista.

Em uma homenagem no mês passado, Bruno afirmou que o pai foi influente no amor que ele tem pelo meio ambiente. O ator contou que foi ele quem o ensinou a observar movimentos da natureza como a chuva e os animais:

“O barulho da chuva chegando de longe, o cachorro latindo antes de sentir a primeira gota, o cheiro de terra molhada, os bichos se abrigando debaixo da árvore. Ele parava tudo pra mostrar, com um brilho no olho, como se cada coisa fosse a primeira descoberta do mundo. Hoje, quando escuto uma chuva chegando ou vejo um animal fazendo algo curioso, ainda penso nele. E é isso que eu quero passar para os meus filhos: o cuidado, o amor, o carinho e o respeito por tudo que é vivo. Ensinar que se importar com um bicho, com uma planta, com o outro, é uma forma bonita de estar no mundo.”

Em 2015, durante participação no “Altas horas”, Bruno falou sobre a relação com Paulo César. Na ocasião, o ator, emocionado, destacou a importância do pai em sua vida: “A gente ficou um tempo afastado por conta da vida e, ultimamente, estamos muito próximos. Ele é uma pessoa que me inspira, que tem o maior coração do mundo e, um dia, espero ser como ele”.

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