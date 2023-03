A- A+

bbb 23 Saiba quem foi eliminado no quarto branco em outras edições do BBB Domitila apertou o botão nesta edição e convocou o participante Fred para seguir com ela para o confinamento

Três anos depois, o confinamento no quarto branco volta ao BBB. Nesta quarta (8), Domitila apertou o botão no jardim da casa e convocou Fred para ir com ela. Eles devem permanecer dentro de um carro 24 horas, até a prova do líder, na quinta-feira (9). Quem resistir ganha o carro. Quem desistir segue para o paredão, sem bate-volta.

Domitila e Fred se enfrentam em prova de resistência (Foto: Reprodução)

BBB 9

Foi a estreia do quarto. O participante Newton, conhecido como Tom, atendeu o Big Fone e escolheu Ralf e Leo para irem com ele. "Vocês têm água potável, terão alimentação e uns biscoitinhos, até. Uma beleza, não tem nada demais. É só ficar aí", informou Pedro Bial. No meio do aposento ficava um botão vermelho que deveria ser apertado por quem quisesse sair, mas a pessoa seria eliminada automaticamente. Depois de 30 horas, Leo não resistiu e pediu para sair. Seus dois colegas foram liberados para retornar à casa principal.

Leo, participante do BBB (Foto: Reprodução)

O quarto branco apareceu ainda outra vez nesta edição. Francine atendeu o Big Fone e escolheu Psicila e Flavio. A regra foi diferente: era uma prova para a liderança e quem apertasse o botão para sair seria eliminado.

BBB 10

A décima edição do Big Brother Brasil, vencida por Marcelo Dourado, também teve quarto branco. Angélica, conhecida como Morango, atendeu o Big Fone e foi informada de que estaria nele. Ela escolheu os participantes Cacau e Serginho para irem com ela. A partir daí, o público escolheu quem seria imunizado entre eles. Ganhou Serginho. Morango foi indicada ao paredão pela casa. Ao todo, passaram cerca de 50 horas no Quarto Branco.

Serginho, do BBB 10 (Foto: Reprodução)

BBB 20

Depois de dez anos, o quarto branco voltou, como um castigo do monstro. Após vencer a Prova do Anjo, Ivy indicou Felipe Prior, que puxou Gizelly e Manu Gavassi. Quem apertasse o botão vermelho iria par ao paredão. Manu apertou. Durou oito horas. Manu não foi eliminada.

Quarto branco do BBB 20 (Foto: Reprodução)

Veja também

Coreia do Sul Ex-WINNER, Nam Tae Hyun é autuado por dirigir sob efeito de bebida alcoólica