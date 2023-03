A- A+

google doodle Saiba quem foi Julieta Lanteri, homenageada do Google Doodle desta quarta (22) A médica e ativista ficou reconhecida por abrir caminho para o direito de voto das mulheres na Argentina

Para celebrar o 150º aniversário de Julieta Lanteri, a página inicial do Google desta quarta-feira (22) faz homenagem à médica ítalo-argentina, que foi a primeira mulher a votar na America do Sul.

A ativista, nascida em 22 de março de 1873 na província de Cuneo, na Itália, mudou-se para Argentina com seis anos, onde se tornou a primeira mulher a estudar no Colégio Nacional de La Plata, se formando aos 25 anos em farmacologia

Anos depois, conquistou mais um diploma pela Universidade de Buenos Aires, o de Medicina, tornando-se uma das primeiras médicas formadas no país.

Na área da medicina, Julieta dedicou-se a melhorar a saúde do país, principalmente das crianças e das mulheres.

Além disso, Julieta foi um grande nome na luta pelos poderes cívicos das mulheres, participando do Congresso Internacional de Mulheres em 1910 e no ano seguinte se tornando a primeira mulher a votar na América do Sul.

Seguiu na vida política e criou seu próprio partido, a “União Nacional Feminista", e concorreu a deputada, porém não foi eleita.

A médica e ativista morreu aos 58 anos, em 1932, na capital argentina, e não chegou a presenciar a conquista do direito feminino ao voto para todas as argentinas, que só aconteceu em 1947.

Veja também

saúde Paulo Zulu: 8 fatores de risco do câncer de bexiga, doença diagnosticada pela 2ª vez no ator