Saiba quem foi o eliminado no oitavo episódio do MasterChef Confeitaria
Vencedor da prova da noite foi Italo
Mais um doceiro fora do jogo. Na noite da última terça-feira, no oitovo programa da segunda temporada do MasterChef Confeitaria, da Band, foi a vez de Marina Queiroz ser a eliminada da noite. A concorrente fez mignardises inspiradas no beijinho, mas, para os jurados, faltou o sabor no doce de festa.
"Eu estou bem, estou supertranquila, estou em paz comigo mesma", disse a confeiteira ao site da Band. "Sei que dei o meu melhor e aprendi para caramba aqui no programa".
Na primeira prova, os confeiteiros revisitaram suas infâncias por meio de fotos e tiveram que resgatar uma sobremesa dessa época. Em três horas de prova, precisaram entregar o doce em si e uma releitura moderna dele. Italo saiu vencedor com macarons de curau de milho com gelato de mungunzá e pipoca de dendê.
Leia também
• No Masterchef Confeitaria, permanência de Marina Queiroz gera polêmica; Le Cordon Bleu esclarece
• Renata Vanzetto é criticada após menosprezar Masterchef Brasil em evento da Globo
Na prova de eliminação, Leo, Luiza, Marina e Ramiro precisaram fazer três tipos de mignardises (sobremesas em versões menores), inspirados em docinhos de festa. Italo, campeão da prova anterior, escolheu o sabor de cada um.
Leo ganhou a disputa com choux, torta e bombons, inspirado em cajuzinho.