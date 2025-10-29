A- A+

masterchef Saiba quem foi o eliminado no oitavo episódio do MasterChef Confeitaria Vencedor da prova da noite foi Italo

Mais um doceiro fora do jogo. Na noite da última terça-feira, no oitovo programa da segunda temporada do MasterChef Confeitaria, da Band, foi a vez de Marina Queiroz ser a eliminada da noite. A concorrente fez mignardises inspiradas no beijinho, mas, para os jurados, faltou o sabor no doce de festa.

"Eu estou bem, estou supertranquila, estou em paz comigo mesma", disse a confeiteira ao site da Band. "Sei que dei o meu melhor e aprendi para caramba aqui no programa".

Na primeira prova, os confeiteiros revisitaram suas infâncias por meio de fotos e tiveram que resgatar uma sobremesa dessa época. Em três horas de prova, precisaram entregar o doce em si e uma releitura moderna dele. Italo saiu vencedor com macarons de curau de milho com gelato de mungunzá e pipoca de dendê.

Na prova de eliminação, Leo, Luiza, Marina e Ramiro precisaram fazer três tipos de mignardises (sobremesas em versões menores), inspirados em docinhos de festa. Italo, campeão da prova anterior, escolheu o sabor de cada um.

Leo ganhou a disputa com choux, torta e bombons, inspirado em cajuzinho.

Veja também